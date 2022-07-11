Инвесторам в сфере ловли рыбы хотят разрешить «возвратный лизинг» без расторжения договора
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Инвесторам в сфере ловли рыбы хотят разрешить «возвратный лизинг» без расторжения договора

Инвесторам в сфере ловли рыбы хотят разрешить «возвратный лизинг» без расторжения договора

Заксобрание Приморского края внесло в Госдуму законопроект, разрешающий инвесторам в сфере рыбной ловли передать право на объект этих инвестиций (рыбоперерабатывающий завод, рыбопромысловое судно) лизинговой компании, если они одновременно выступают в качестве лизингополучателя («возвратный лизинг») без расторжения договора.

Сейчас основанием для досрочного расторжения договора о предоставлении доли квоты вылова водных биоресурсов (рыбы, водоросли и т.д. — прим.ред.) на инвестиционные цели является переход права на объект инвестиций от организации, с которой заключен этот договор, к другому лицу путем отчуждения.

Однако при дефиците средств это не дает инвесторам без досрочного расторжения договора воспользоваться привлечением дополнительных средств за счет продажи рыбоперерабатывающего завода или рыбопромыслового судна лизинговой компании с одновременным оформлением его в лизинг и при этом исполнить все предусмотренные договором обязательства. Законопроектом предлагается предусмотреть такую возможность без расторжения договоров.

Возвратный лизинг — это вид лизинговой сделки, при которой организация может продать лизинговой компании свое имущество — например, производственное оборудование или спецтехнику) — и одновременно заключает с ней договор, по условиям которого получает это же имущество в аренду. 

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому зарубежным судам будут отказывать в заходе в порт при незаконном лове рыбы. Документом предлагается позволить капитану морского порта отказывать иностранному судну в заходе в порт, если оно включено в список судов, занимающихся рыболовством с нарушением установленных правил и требований, в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

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По материалам: pnp.ru

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