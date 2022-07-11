Иван Охлобыстин готов простить сбежавших звезд

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение об эмигрировавших знаменитостях Артист открыто заявляет о поддержке спецоперации на Украине, однако ему нелегко дается тот факт, что со многими друзьями и коллегами по цеху они оказались по разные стороны баррикад. 55-летний артист поразмышлял, как изменились отношения с близкими людьми после событий в Крыму и 24 февраля. Звезда «Интернов» утверждает, мол, хотел сохранить добрые отношения, но все стало похоже на лицемерие. «Когда-то я был членом и даже лауреатом модного литературного сообщества. Сообщество собиралось на литературные вечера в большом книжном магазине. Члены зачитывали вслух свои произведения. Публика подобралась очень разношерстная, но Крым еще не стал наш и «красных линий» проведено не было. Замечательно писала Рита Симоньян, завораживал рифмой Андрей Орлов, таинственно, под псевдонимом, печатался Владислав Сурков, более чем прилично проявила себя в сочинительстве Ксения Собчак и много еще других талантливых персоналий. С возвращением Крыма наше партнерство стало попахивать лицемерием и мы разошлись», — с ностальгией вспоминает Охлобыстин. Как утверждает Иван Иванович, с некоторыми, после определенных политических событий, удалось сохранить нейтральные отношения, а с кем-то даже пришлось поругаться. Например, с Андреем Макаревичем, который в последнее время поливает грязью Россию и россиян. «К сожалению, я успел нахамить Макаревичу, но позже извинился. Политика политикой, но возраст и заслуги никто не отменял. И ради Макаревича «до», я готов терпеть Макаревича «после». Такая же история с Борисом Гребенщиковым, Артемом Троицким, Юрием Шевчуком и Земфирой. Я их всех любил и продолжаю любить «до», бесконечно печально, что их уже не будет со мной «после». Разве что для Земфиры все-таки сделаю исключение. Она женщина. Перед женщинами я бессилен», — размышляет о своих отношениях с коллегами «доктор Быков».Так же бывший священник считает, что на Западе русское творчество современных деятелей искусства никому не нужно. «Никому кроме России их творчество не сдалось, потому что большая часть художественного произведения, созданного русским художником, только подразумевается и может быть понята в полной мере только русским. Так что все граждане России, в равной степени, имеют авторские права на все песни Гребенщикова, Шевчука, Макаревича, Земфиры и других, кому не хватило духу остаться в России и пережить вместе со своими поклонниками сложные времена», — поделился мнением друг рок-тусовки. Однако поклонники не поддержали Охлобыстина в его нежных чувствах по отношению к тем, кто сейчас критикует Россию. «Когда по радио начинает петь Макаревич, палец автоматически перелистывает канал. Раньше такого за своим пальцем не замечал»; «Господин Охлобыстин, человек широкой души и большого таланта. Я этим похвастаться не могу, поэтому немного кардинальней отношусь к людям, которые предали Родину. Но его мнение, как и его самого, бесконечно уважаю»; «Вы этих персонажей знали лично, поэтому вам тяжело от них отказаться. Но на минуту закрыв глаза, представьте, что потеряло бы человечество в целом и русские люди в частности, если бы мы просто забыли про их творчество, стерли из памяти их музыку, стихи, прозу?! Ничего!», — написали подписчики.