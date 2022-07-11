Иван Ургант решил реабилитироваться
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Иван Ургант решил реабилитироваться

Иван Ургант решил реабилитироваться
Ведущий и актер Иван Ургант впервые за долгое время выступил на публичном мероприятии. После начала специальной военной операции по защите Донбасса, программу «Вечерний Ургант» перестали выпускать, а сам Иван даже на время уехал из страны. Это время он не работал, но сегодня вернулся к привычной деятельности. О том, что Ургант вернется к роли ведущего впервые рассказал Ариан Романовский в личных соцсетях. Он отметил, что Иван проведет мероприятие для благотворительного фонда. Так и получилось, сегодня знаменитый шоумен поучаствовал в празднике организации «Друзья», которые раздали премии интеллектуального волонтерства Procharity.
Выбор Урганта не случаен — Иван уже много лет является председателем попечительского совета фонда, и много лет участвует в мероприятиях как ведущий. Например, в прошлом году он был вместе с Ксенией Собчак. Судя по фото, шоумен не изменил своему имиджу — такая же элегантная бородка и темные волосы, слегка тронутые сединой при нем. Облачился наследник известной фамилии в темный приталенный костюм, который дополнил красной рубашкой. Отметим, пока нет точных данных, что будет дальше с программой «Вечерний Ургант». По слухам, шоу должно вернуться на экраны осенью, когда в эфир вновь пустят развлекательные проекты, закрытые из-за информационного канала, пишет Telegram-канала «Продюсер от БГ».
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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