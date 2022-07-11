Эдгард Запашный отказался отмечать свой день рождения с размахом
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Эдгард Запашный отказался отмечать свой день рождения с размахом

Эдгард Запашный отказался отмечать свой день рождения с размахом
Дрессировщик Эдгард Запашный отмечает сорок шестой день рождения. 11 июля всемирно известный дрессировщик хищников Эдгард Запашный отмечает свой 46-й день рождения. Гендиректор Большого Московского цирка, народный артист РФ признался, что праздник получился тихим и по-семейному скоромным, потому что сейчас, как отметил Запашный, не время устраивать пышные торжества:
«Каждый человек в день рождения загадывает какие-то добрые и хорошие желания для себя, для близких и друзей. Я не исключение. Сегодня провожу день не на работе, но и не праздную день рождения, как это делается обычно. Учитывая нынешние события в Донбассе, как-то совесть не позволяет устраивать большой праздник для себя. Не время. Поэтому спокойно провожу время в кругу семьи», — приводит слова артиста издание «РИА ФАН».
# Шоу-бизнес Запашный Эдгард
По материалам: z-aya

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