Юлия Ковальчук рассказала о конфликте с Анной Семенович

Певица Юлия Ковальчук рассказала об артистке Анне Семенович. Бывшая солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук рассказала, как складывались отношения с другими участницами и с кем в общении были определенные сложности. 39-летняя певица покинула поп-группу в 2007 году, занявшись сольной карьерой. Юля пробыла в команде шесть лет. По словам артистки, отношения с девочками складывались хорошо. И только когда в группу пришла пышногрудая Анна Семенович, в «Блестящих» появились определенные сложности, которые удавалось урегулировать только продюсерам. «Самые сложные отношения у меня были с Аней Семенович. Мы сейчас вспоминаем это, конечно, со смехом, но первые месяцы у нас были непростые. Она очень амбициозная, спортивно настроенная, целеустремленная, с определенной жизненной позицией. Анечка пришла к нам в коллектив с ощущением, что она сейчас должна стать лидером в этом коллективе. Только она и больше никто. Естественно все немножко оторопели от такого напора. Но я никогда не вступала в словесные перепалки, я звонила продюсеру и говорила — у нас конфликт. До сих пор мы с Аней в прекрасных отношениях. Переписываемся, видимся где-то», — рассказала Ковальчук в программе «Fametime TV» на YouTube.Также Юля поделилась, что некоторое время, уже трудясь в поп-группе, она жила в общежитии и довольно скромно питалась. «Я очень ужималась. Очень мало ела. Я покупала глазированный сырок, а он сытный, съедала его на завтрак, и мне хватало до конца дня. А вечером мы в общаге варили большую кастрюлю супа и ели… Первый год, пока я пела в группе «Блестящие», жила в общежитии», — поделилась звезда воспоминаниями о начале карьеры. Сейчас Юля больше уделяет времени дому, воспитанию пятилетней дочери Амелии и супругу — певцу Алексею Чумакову. «Если касаться профессии, я понимаю, что уже никогда не соберу «Олимпийский». Потому что все иначе в моей судьбе. Когда я ушла из «Блестящих», думала, что для большинства зрителей это было началом провала. Все решили: на этом Юлия Ковальчук канет в бездну, а я суперусиленно погрузилась в сольное творчество», — делилась недавно она в YouTube-шоу «10 звезд о провалах».