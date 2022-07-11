Юрий Стоянов играл свою маму
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Юрий Стоянов играл свою маму

Юрий Стоянов играл свою маму
Актер Юрий Стоянов рассказал о своих женских ролях. 10 июля артист отметил день рождения. Звезда юмористической программы «Городок» вспоминает, как реагировала мама на его женские образы. Юрий Николаевич разноплановый актер — снимается как и в юмористических программах, так и в драматических фильмах. Но звездой его сделала передача 90-х «Городок», где он долгие годы играл вместе с Ильей Олейниковым. У них всегда были разные роли, но именно Стоянова брал себе женские роли. И это ему очень удавалось, публика была в восторге от образов. А вот мама актера видела в них… себя, о чем неоднократно говорила наследнику.
«Мама моя мой успех в «Городке» не сразу восприняла. Я помню, после нескольких выпусков, она сказала: «Сынок, скажи, пожалуйста, вот ты играешь женщин, а эти женщины могут быть кем-то еще, кроме меня?». Она считала, что все это пародия на нее. Отчасти это была правда. Потому что это та женщина, которую я знал больше всех», — рассказал в интервью актер. А вот отец звезды не дожил до момента, когда к сыну пришла известность. «К сожалению, папа не застал «Городок». Он ушел из жизни, когда его сын был наполненный амбициями, подающий надежды и абсолютно несостоявшийся артист», — с сожалением говорит Стоянов. Мама артиста до сих пор следит за творческой деятельностью сына. Недавно Юрий Николаевич снялся в сериалы «Вампиры средней полосы». Киноленту оценила родительница юмориста. «Она почувствовала жанр, правда, сказала: «Что ж ты такой страшный, небритый? Ты же в жизни хорошо выглядишь, прилично одет, причесан». Я ответил: «Мам, ну это же такая прелесть». А для меня действительно такое наслаждение, что я не причесываюсь, не бреюсь, мне наклеили ногти, я вспомнил, на какую ногу хромать, и пошел в кадр», — поделился Стоянов с «АиФ».
# Шоу-бизнес Стоянов Юрий
По материалам: z-aya

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