Как поддержать свое здоровье в жару и не лишиться жизненных сил: советы астрологов

Вадим Карасев

Жаркое лето — это всегда испытание для организма. Многим людям довольно нелегко переносить жару, но астрологи и эксперты в области биоэнергетики рассказали, как минимизировать ее негативное влияния на тело и биополе.

Здоровье и продуктивность максимально важны, но в периоды жары сохранять стойкость бывает непросто. В дни палящего Солнца могут давать о себе знать непроработанные энергетические блоки, внутренние проблемы и страхи.

Огненные Знаки Зодиака: Овен, Лев, Стрелец

Людям стихии Огня жара дается довольно легко, но бывают исключения. Если вы рождены под одним из этих Знаков, но по какой-то причине очень плохо переносите жару, то вам следует пить больше жидкости. Это очень важный совет, потому что вы, скорее всего, энергичный человек, который не сидит на месте. Вам нельзя забывать о водном балансе. Также желательно не пить холодных напитков и не есть слишком горячей пищи в жаркие дни.

Приемы пищи астрологи рекомендуют делать основательными, не разбивая питание на несколько маленьких порций в течении дня. Что касается основной активности, то она приходится на середину дня, поэтому нужно не забывать про кремы от загара и другие важные пункты по уходу за кожей в жаркие солнечные дни.

Земные Знаки Зодиака: Телец, Дева, Козерог

Этим людям лучше вылезать из своей «берлоги» либо рано утром, либо ближе к вечеру, когда Солнце уже не так активно нагревает поверхность. Когда представители Земной стихии находятся под палящим Солнцем, им гораздо сложнее сконцентрироваться на работе. Именно поэтому лучше закрывать наглухо шторы и жалюзи дома и в офисе, чтобы назойливое солнце не надоедало.

В слишком жаркие дни необходимо как можно меньше работать. Желательно отдыхать дома. Можно попробовать перестроить свой день, сделав временем отдыха период с 9-10 до 16-17 часов вечера, а работать в оставшееся время утром и вечером, когда температура приблизится к комфортной. Еще в дни жары астрологи советуют не нервничать.

Воздушные Знаки Зодиака: Близнецы, Весы и Водолей

Людям стихии Воздуха лучше во время жары быть на улице или дома, но с распахнутыми окнами. Свежий воздух им нужен больше, чем кому-либо. В духоте представители этих трех Знаков Зодиака испытывают большие проблемы, поскольку их силы перестают восстанавливаться должным образом.

Во время жаркой погоды Близнецам, Весам и Водолеям желательно куда-нибудь ездить, быть активными. Сидеть без дела точно не стоит. Если общаться с кем-то, то только в живую, а не в социальных сетях. В бездействии жара будет лишать их сил.

Водные Знаки Зодиака: Рак, Скорпион и Рыбы

Этим людям жара не страшна, но доставляет определенные хлопоты и проблемы. Чтобы укрепить свою энергетику в дни палящего Солнца или духоты после дождя, им стоит почаще умываться и пользоваться увлажняющими кремами.

Также очень полезно будет носить легкую и просторную одежду из натуральной ткани, пользоваться увлажнителями воздуха, по возможности не включать надолго духовку или плиту.