Как понять, что в доме есть подклад, и как избавить себя от опасности

Наличие подклада в доме не приведет ни к чему хорошему. Именно поэтому следует знать, как его найти, а также как избежать его негативного действия.

Как понять, что в доме есть подклад

В жизни нередко случаются ситуации, которые влекут за собой череду неурядиц и неприятностей. Если жители дома начали страдать от того или иного недуга, отношения между членами семьи ухудшились, а животные стали агрессивными, нужно поискать подклад.





Если он будет найден, действовать необходимо сразу же. Чем быстрее удастся избавиться от наведенной порчи, тем меньше проблем она доставит жильцам.

Где можно найти подклад

Часто подклад представляет собой какую-то вещь. В основном она небольшая, ведь тогда ее легко спрятать в каком-то укромном местечке. Именно поэтому необходимо искать внимательно.

Для подобного рода порчи часто используют маленькие куклы, внутри которых можно найти старые иглы, косточки или перья.

Нередко подклад может выступать в роли булавки либо мешочка с землей, собранной на кладбище. Самое главное, не брать эти вещи руками.





Среди более распространенных мест, куда можно спрятать подклад, являются следующие:

оконные откосы;

порог дома;

дверной проем;

места стыков обоев;

сумка;

кровать;

батареи;

плинтус;

горшки с комнатными цветами.

Есть несколько способов, которые помогут быстро найти подклад в доме, достаточно выбрать более подходящий для себя.

При помощи восковой свечи

Для этого способа придется зажечь свечу возле порога дома. При этом нужно произнести следующие слова:

«Во имя Господа, Святого Духа и всех сил Небесных. Свечой себе путь озаряю, зло истребляю. Свеча мне на скверну укажет, от бед избавит, счастье сбережет».

Ее следует пронести по каждой комнате, обходя все углы. Если свеча будет чадить или трещать, в том месте находится подклад.

Проведение уборки

Это самый действенный способ. При проведении уборки из дома выметается весь мусор, поэтому подклад не удастся пропустить.

Маятник





С маятником тоже необходимо обойти все углы в доме и каждый раз задавать такой вопрос:

«Маятник, порчу мне найди, место укажи, беду от меня отведи».

В месте, где был спрятан подклад, маятник начнет раскачиваться. Он может как кружиться, так и замирать в одном месте.

Способы избавления от подклада и порчи

Ни в коем случае нельзя брать находку в руки. Лучше надеть перчатки, которые потом можно выбросить, либо использовать совок. Подклад нужно вынести как можно дальше от дома либо сжечь его, либо же закопать в безлюдном месте.

После этого необходимо избавиться от ее негативного действия. Для этого следует провести чистку дома:

пригласить служителя церкви;

окропить все комнаты святой водой;

зажечь церковную свечу;

окурить весь дом полынью или зверобоем.





Защитить себя в будущем можно при помощи амулета или талисмана. Самые распространенные — ветки рябины или нож, который втыкают в дверной косяк комнаты.