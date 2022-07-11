Какие четыре знака зодиака склонны к полноте, почему они набирают лишний вес

Несмотря на то, что все люди разные по комплекции, есть четыре знака зодиака, которые склонны к полноте. Независимо от генов, питания и образа жизни, люди, рожденные под ними, практически всегда набирают лишние килограммы. И чтобы быть в форме, им нужно постоянно следить за собой.

Правда ли, что Стрельцы склонны к лишнему весу

Очень часто Стрельцы страдают от лишнего веса. Сидячая работа и пассивный образ жизни отражаются на боках. Представители данного знака усердно стараются сражаться с жировыми отклонениями. Однако это у них не всегда получается.

Еда для Стрельцов является отличным способом справиться с проблемами, которые на них навалились. Представители этого знака привыкли заедать свой стресс. В трудные времена основным утешением для них становится холодильник.





Стрельцы любят вкусно покушать и не могут пройти мимо вкусного десерта или салатика. Несмотря на это, они всегда остаются оптимистами и уверенными в себе людьми. У них есть стремление к активному образу жизни, поэтому они стремятся сбросить лишний вес, хоть это и не всегда получается.

Из-за чего Рыбы получили склонность к полноте

Несмотря на то, что Рыбы являются водным знаком, у них всегда присутствуют проблемы с водой. Представители данного знака мало пьют, поэтому у них может замедлиться обмен веществ. Для Рыб является настоящим испытанием следовать рекомендациям медиков и выпивать по два литра воды в день.





Рыбам нужно учиться контролировать свое состояние. Они могут окунаться в свой мир, анализировать состояние и долго думать. У Рыб очень ранимая душа, которая часто нуждается в гормоне радости, которым они привыкли лечить душу от тоски и печали.

Рыбы являются слишком меланхоличными натурами, которые могут длительное время сидеть на подоконнике, просто любуясь природой, но при этом будут попивать кофе со сладостями. За одну такую посиделку они могут незаметно съесть пару кило конфет. А вот потом от лишнего веса Рыбы предпочитают избавляться с помощью длительных прогулок и танцев.

Могут ли Тельцы избавиться от полноты

Людям, которые рождены под знаком Тельца, нужно быть внимательнее к своей фигуре и рациону, а также следить за образом жизни. Они очень склонны к полноте и быстрому набору веса. Учитывая тот факт, что этот знак еще может иметь кучу хронических заболеваний, усиленные занятия спортом для него находятся под запретом.





Тельцы сами не замечают, как отравляют свой организм неправильным питанием и вредной едой. Они часто перекусывают на ходу, ведь имеют много дел и не всегда могут выделить время, чтобы нормально пообедать.

Почему Раки склонны к лишнему весу

Очень вкусно готовят люди, которые рождены под знаком Рака. Они могут побаловать себя вкусной сдобной выпечкой или чем-то жирным. Однако не все они в состоянии контролировать количество съеденного.

Рак считается семейным знаком. Именно поэтому он в курсе, как приготовить вкусные жирные блюда. Своих гостей представители данного знака привыкли радовать шикарным столом, чтобы и людям было приятно, и самому хорошенько покушать.





Рак всегда пробует каждое блюдо, которое сам приготовил, чтобы оценить, насколько вкусно вышло в этот раз. В гостях он также не стесняется оценивать таланты хозяина. Наслаждаясь общением, Рак даже не заметит, сколько он съел. Это и приводит к перееданию и образованию лишних складок жира.

Многие Раки, к сожалению, предпочитают сидячий и малоподвижный образ жизни. Если вовремя за себя не взяться, есть риск получить лишние килограммы на всю оставшуюся жизнь, ведь избавиться от них им будет очень трудно.