Какие способы можно использовать, чтобы остудить помещение без кондиционера

Для того чтобы быстро остудить помещение в летнюю жару, не всегда нужен кондиционер. Многим людям очень трудно переносить зной, особенно в помещении. Можно попробовать освежить помещение разными способами.

Как остудить помещение в жару с помощью штор

Изначально для комфортной температуры нужно сделать так, чтобы в здание проникало минимум солнца. А значит, стоит сосредоточить внимание на окнах, которые будут основным источником солнечных лучей. В настоящее время очень модными стали огромные окна, однако в жаркие дни они превращают помещение в настоящий ад.

Чтобы избавить себя от жары, есть пара вариантов. Можно применить для начала специальные шторы, которые дают возможность затемнить здание до 85%. Или выбрать плотные жалюзи в рулонах. Если есть возможность, можно даже установить ставни.





Альтернативным вариантом является зеркальная пленка или фольга, которые наклеиваются на окна внутри. Они будут отлично отбивать свет, поэтому комната будет более темная и прохладная.

Однако одним только затемнением нужного эффекта добиться не получится. Вся поверхность, которая не способна пропускать свет, со временем будет греться и отдавать тепло, потому в ход пойдут и иные способы.

Как охладить помещение без кондиционера

В том случае, если в здании отсутствует кондиционер, можно пользоваться вентилятором. В целом, они до сих пор остаются бюджетным вариантом охлаждениями. В зданиях их можно увидеть чаще, чем дорогостоящие климатические системы.





Как и в случаях с кондиционером, при работе вентилятора нужно закрывать окна и затемнять помещение, чтобы охлаждение воздуха происходило лучше. Перед вентилятором устанавливается таз или ведро с водой либо льдом. Прохладные испарения будут идти по всей комнате, увлажняя и охлаждая ее.

Если отсутствует вентилятор, можно поставить емкость с водой и льдом возле подоконника. Так, воздух, который проникает с улицы, будет немного охлаждаться. Емкость важно обновлять через пару часов, поэтому льдом нужно запасаться максимально. Для создания прохладного эффекта можно также сбрызнуть водой шторы.

Для охлаждения отлично подойдут разные увлажнители и климатизаторы. Они могут очищать воздух с помощью специальных фильтров и воды, проводя одновременно обдув воздуха. Стоимость таких агрегатов стартует от 2 тыс. рублей, а вот климатические станции — от 10 тыс. рублей.

Что делать, чтобы в помещении без кондиционера было прохладнее

В качестве альтернативного варианта обычному кондиционеру можно использовать мобильный. Хотя цены при этом такие же, как и на обычный кондиционер.

В крайнем случае для увлажнения воздуха в помещении стоит применять простой пульверизатор. Увлажнять при этом стоит не только воздух, но и пол, время от времени протирая его прохладной водой.





В жаркое время года стоит свести к минимуму наличие текстиля в комнатах. Потому на время лучше убрать в кладовку ковры и любые большие предметы. Чем меньше будет вещей в квартире, тем легче будет переносить жару.

Подушки и одеяла нужно использовать только из легкого материала, а постельное белье — из качественной ткани.

Создать больше прохлады в помещении помогут комнатные растения. Они способны отлично очистить воздух, а их полив хорошо способствует увлажнению. Кроме того, в настоящее время домашние растения считаются очень востребованными в интерьерах. Поэтому они одновременно и модные, и экологичные.