Кэмерон Диаз призналась в попытке перевозить наркотики в молодости
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Кэмерон Диаз призналась в попытке перевозить наркотики в молодости

Кэмерон Диаз призналась в попытке перевозить наркотики в молодостиАктриса Кэмерон Диаз призналась в попытке перевозить наркотики в молодости

49-летняя американская актриса Кэмерон Диаз рассказала о том, что совершила попытку перевезти наркотики из Парижа в Марокко в молодости. Об этом она заявила в одном из интервью, сообщает DailyMail.

По словам артистки, она понятия не имела, что в ее чемодане находятся запрещенные вещества, и когда эта информация раскрылась в аэропорту, она начала паниковать.

«Я — светловолосая голубоглазая девушка из Марокко. Я в рваных джинсах и ботинках на платформе, с распущенными волосами — это действительно небезопасно. Я им сказала: "Не знаю, это не мое, я понятия не имею, чье». Это была единственная работа, которую я получила в Париже"», — сообщила знаменитость.

Актрисе удалось избежать десятилетнего тюремного срока, а чемодан с наркотикам она оставила правоохранительными органам, решив для себя, что больше не будет пытаться заработать денег в Париже.

В столицу Франции Диаз приехала за год до этого с намерением построить карьеру модели, однако в чужой стране она столкнулась в проблемами трудоустройства: «Я была там целый год и не работала ни дня. Я не могла найти работу, чтобы спасти свою жизнь. Потом я устроилась на одну работу, но на самом деле я думаю, что была мулом, возившим наркотики в Марокко».

Актриса подчеркнула, что инцидент с перевозкой запрещенных веществ случился за несколько недель до того, как она приступила к съемкам в фильме «Маска», после которого обрела всемирную популярность.

Ранее Кэмерон Диаз сообщила о возвращении в кино спустя восемь лет. Диаз сыграет главную роль в новом фильме Netflix «Снова в деле». Ее партнерами по съемочной площадке станут актеры Том Брэди и Джейми Фокс. С последним артистка вместе играла в фильме «Энни» в 2014 году. Тогда картина стала последним полнометражным проектом в фильмографии актрисы до перерыва в карьере.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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