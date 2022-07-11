Кошмар в курортном городе. Сочи затопило вслед за Москвой
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Кошмар в курортном городе. Сочи затопило вслед за Москвой

Кошмар в курортном городе. Сочи затопило вслед за Москвой

На днях в Москве разбушевалась непогода, имелись жертвы, а сегодня утром стало известно о потопе в курортном Сочи. Очевидцы делятся кадрами из места событий.


Как оказалось, река Восточный Дагомыс вышла из берегов, и сейчас сильное течение сносит буквально все на своем пути. Власти призывают жителей города и туристов воздержаться от прогулок и отдыха на море. «Подождите пару дней», — пишут в местных Telegram-каналах.

Также сообщается, что ситуация держится под контролем — нет жертв, сильных разрушений. «Упавших деревьев и рекламных конструкций нет, движение в штатном режиме. Специалисты следят за состоянием уровня рек в районе федеральной трассы», — отчитались работники дорожных служб.


# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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