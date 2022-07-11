Кто родился 11 июля
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Кто родился 11 июля

Кто родился 11 июля

Владимир Филиппович Городецкий (74 года), первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Трижды избирался мэром Новосибирска. Занимал посты заместителя губернатора, губернатора Новосибирской области. Возглавлял Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов. Был помощником полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

С октября 2018 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Новосибирской области.

Николай Федорович Кондратюк (65 лет), член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Генерал-полковник. Работал в Службе безопасности Президента РФ Федеральной службы охраны (ФСО) России. Являлся руководителем Службы охраны в Крыму ФСО РФ. Занимал должность статс-секретаря — заместителя директора ФСО РФ. Был советником генерального директора ООО «Компания «Инновационные решения безопасности».

С декабря 2021 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Пензенской области.

А еще в этот день родились:

Николай Платонович Патрушев (71 год), секретарь Совета безопасности РФ. Генерал армии. Служил в органах государственной безопасности СССР, а затем РФ. Работал в Администрации Президента РФ. В течение 9 лет, с 1999 по 2008 год, возглавлял Федеральную службу безопасности РФ.

12 мая 2008 года был назначен секретарём Совета безопасности РФ.

Максим Геннадьевич Решетников (43 года), министр экономического развития РФ. Работал в администрации Пермской области, в Министерстве регионального развития РФ, в аппарате Правительства РФ. Занимал должности первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы и руководителя столичного Департамента экономической политики и развития города. Является одним из создателей инвестиционной стратегии Москвы на период 2014-2025 гг.

В феврале 2017 года Максим Решетников указом Президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. 10 сентября одержал победу на выборах, набрав 82,06% голосов избирателей.

21 января 2020 года возглавил министерство экономического развития Российской Федерации.

Елена Антоновна Камбурова, художественный руководитель Театра музыки и поэзии. Народная артиста РФ.

У неё собственный оригинальный стиль выступлений — это синтез музыки, поэзии и актёрской работы. Свой первый альбом певица записала в 1970 году. На сегодняшний день в её дискографии более 20 альбомов и компакт-дисков. В песенном репертуаре Камбуровой песни советских и российских композиторов, французские и английские народные песни, музыка барокко, а также русские народные песни и баллады.

Голос Елены Камбуровой звучит в более чем 100 кинофильмах и мультфильмах, среди них «Раба любви», «Приключения Электроника», «Дульсинея Тобосская», «Дон Сезар де Базан», «Гардемарины, вперед!», «Белые одежды».

В 1992 году Елена Камбурова создала Московский театр музыки и поэзии, которым руководит до сих пор.

Александр Михайлович Прохоров (1916-2002), советский и российский ученый-физик. Академик АН СССР и РАН. Один из основоположников и создателей квантовой электроники и лазерной физики. В 1964 году, совместно с Николаем Басовым и американским учёным Чарльзом Таунсом, получил Нобелевскую премию по физике за разработку принципа действия лазера и мазера. 

Около 20 лет был главным редактором 3-го издания Большой Советской энциклопедии. В 1991 году возглавил создание Большого энциклопедического словаря.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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