Кутузова уверена, что супруг ей изменяет — интуиция подсказала
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Кутузова уверена, что супруг ей изменяет — интуиция подсказала

Кутузова уверена, что супруг ей изменяет — интуиция подсказала
Ульяна Кутузова совместно с Александром продолжают играть в семью. Недавно они несколько дней отдыхали за пределами поляны, после чего вернулись по отдельности и начали вещать о своём расставании. Ульяна Кутузова совместно с Александром продолжают играть в семью. Недавно они несколько дней отдыхали за пределами поляны, после чего вернулись по отдельности и начали вещать о своём расставании. В итоге через пару дней они снова помирились. Далее Александр отправился с ребёнком на операцию, а сама Ульяна решила остаться на Дом-2 вместе с дочкой.

Спустя ещё день женщина почувствовала, что супруг ей изменяет. Связаться с ним по телефону она не смогла. Ульяна начала беспокоиться, ведь чувствовала, что всё ещё любит Сашу и попросту не может теперь от него отказаться. Но в результате даже поговорить с ним не вышло.

Сам Кутузов тоже осознаёт, что супруга дорога ему, особенно когда он находится на большом от неё расстоянии. Но сам мужчина пока не знает, как найти общий язык и какие слова подобрать для примирения.

Фанаты проекта уже сомневаются, что психолог сможет им помочь. В этой паре потасовки и ссоры длятся вот уже пять лет. Даже друзья и знакомые от них уже серьёзно устали. Неужели тоже самое ждёт и телезрителей?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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