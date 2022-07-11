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Любителям статей облегчат жизнь

Любителям статей облегчат жизнь«Одноклассники» обновили функционал для лонгридов

«Одноклассники» представили функционал для публикации лонгридов, чтобы медиа, авторы и блогеры, любящие крупноформатный контент, смогли создавать полноценные статьи с помощью удобного редактора. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем редакцию «Ленты.ру».

Известно, что новый редактор публикаций облегчит авторам жизнь и поможет создавать большие, структурированные и визуально красивые материалы: добавлять разделители, видео, фото, GIF, меню ссылок и многое другое прямо в заметку. Пользователи могут делать лонгриды до 64 тысяч знаков, публиковать длинные мультимедийные статьи в рамках одной заметки. Кроме того, автосохранение каждые три секунды позволит сохранить контент даже при потере соединения.

Заметки нового формата отображаются как на веб-платформе и в мобильной версии, так и в мобильных приложениях на Android и iOS, при этом создавать их можно пока только в десктопной версии. Так как лонгриды рекомендуются пользователям в ленте новостей наряду с обычными постами, авторы крупноформатного контента смогут быстро найти себе новых читателей и подписчиков.

Кроме того, алгоритм «Молния» будет регулярно отбирать и продвигать лонгриды от новых создателей уникального контента, помогая увеличить охват публикаций и получить подписчиков. Для того чтобы попасть в программу, новым авторам и группам нужно регулярно публиковать контент в группе без использования ссылок на другие сайты и площадки, а также не нарушать правила соцсети.

«Одноклассники» продолжают активно развивать инструменты для авторов и создания контента.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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