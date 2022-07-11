Любовь Успенская оскорбила известного продюсера
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Любовь Успенская оскорбила известного продюсера

Любовь Успенская оскорбила известного продюсера
Певица Любовь Успенская была в шоке от выступления Разина. Артистка резко высказалась о выступлении Андрея Разина. В эфире программы «Хватит слухов!» Успенская рассказала, что на нее произвел ужасное впечатление ролик, в котором продюсер «Ласкового мая» исполнял со сцены хиты группы под фонограмму Юрия Шатунова.
«Он (Разин. — Прим. ред.) придурок, честно говоря. Я видела съемку: он выходит на сцену и голосом Шатунова поет. Даже не стесняется», — сказала певица. Напомним, Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня, причина смерти — обширный инфаркт. 48-летний певец в последнее время судился с Андреем Разиным из-за запрета петь хиты «Ласкового мая», и, по мнению многих его коллег, именно судебные тяжбы нанесли вред его здоровью, напоминает Телеканал «360».
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

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