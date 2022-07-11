Магические свойства восковых свечей

Вадим Карасев

Натуральные восковые свечи обладают исключительной силой, которая помогает достичь желаемого, запрограммировать себя на успех и обрести сильную защиту от любого зла. Их магические свойства помогут каждому, кто нуждается в помощи.

Натуральный пчелиный воск, из которого делают свечи, способен очистить пространство от любой негативной энергии, снять порчи и сглазы, привлечь достаток и любовь. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какими магическими свойствами обладают восковые свечи, чтобы использовать их энергию себе во благо.

Свойства восковых свечей

Натуральные восковые свечи в первую очередь используют для магических ритуалов, направленных на очищение пространства от негативной энергии. Их зажигают во время обрядов по чистке помещений, используют в ритуалах на избавление от порчи, сглазов и поиска подкладов.

Пригодятся свечи и для обрядов по очищению энергетики человека от любых негативных программ. В ритуалах допускается использование свечей разного цвета, однако красители и иные добавки также должны быть натуральными.

Свечи подходят для любой обрядовой магии, направленной на избавление от всего, что мешает счастливой жизни: одиночество, финансовые проблемы, неудачи, страхи.

Магия свечей будет работать, если использовать их в благих целях и с чистыми помыслами. Любые ритуалы, направленные на причинение бед и неприятностей опасны тем, что весь негатив спустя время вернется к тому, кто замыслил недоброе

Использовать можно любые свечи, сделанные из воска, однако самыми сильными остаются те, что сделаны при церкви.

Для того, чтобы свеча исполнила свое предназначение, важно приступать к ритуалам и иным практикам с чистой душой. Важно помнить, что свечи нельзя брать свечи грязными руками, формировать злые намерения и легкомысленно относиться к магии.