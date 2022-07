Майк Новограц усомнился в обвале биткоина до $13 000

Глава Galaxy Digital Майк Новограц в интервью CNBC заявил, что не верит в возможность снижения цены первой криптовалюты до $13 000.

"Can we go lower? Of course we could. It feels that we're 90% through that deleveraging," says @novogratz on #crypto. "The problem is for you to go much higher, you need the narrative to go much higher and you need new capital to come in."