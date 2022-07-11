Майк Новограц усомнился в обвале биткоина до $13 000
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Майк Новограц усомнился в обвале биткоина до $13 000

Майк Новограц усомнился в обвале биткоина до $13 000


Глава Galaxy Digital Майк Новограц в интервью CNBC заявил, что не верит в возможность снижения цены первой криптовалюты до $13 000.




«Можем ли мы упасть ниже? Конечно. Есть ощущение, что мы на 90% преодолели этот делеверидж. […] Проблема в том, что для дальнейшего роста нужно больше веры и нового капитала», — отметил он.


По словам Новограца, у централизованных компаний на рынке криптовалют было слишком много позиций с кредитными плечами, что привело к банкротству некоторых из них.


Он также спрогнозировал боковой тренд в индустрии цифровых активов до тех пор, пока Федеральная резервная система США (ФРС) не прекратит поднимать базовую ставку.


Ранее основатель Tron Джастин Сан заявил, что текущий процесс делевериджа «прошел худший период».


Напомним, в июне Новограц спрогнозировал продолжение рецессии на рынке криптовалют на протяжении 18 месяцев. Он считает, что первые признаки восстановления индустрия увидит после смягчения денежно-кредитной политики ФРС.


В том же месяце американский рэпер Snoop Dogg заявил, что текущий кризис пойдет на пользу рынку цифровых активов и отсеет тех, кто «злоупотреблял возможностями».


Глава управляющей компании Rockefeller International Ручир Шарма отметил, что биткоину необходимо избавиться от избыточных плечей, чтобы вновь ставь устойчивым.

# Экономика майк новограц, мнения, новости
По материалам: ForkLog

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