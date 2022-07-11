МакSим и Дима Билан выпустили черно-белый клип на песню «Знаешь ли ты»

Дима Билан уже много лет вынашивал идею сделать из песни МакSим «Знаешь ли ты» дуэт, поэтому, когда она пришла в себя после комы, поспешил вместе с ней отправиться в студию.

МакSим недавно рассказывала, что была потрясена тем, какую поддержку ей оказал Билан. «Он окружил меня такой заботой, я даже не поверила», — сообщила знаменитость. Дима звонил, присылал подарки и помогал ей восстанавливаться.

За эти месяцы две звезды очень сдружились, поэтому вместе решили сделать что-то новое и интересное. Так, Билан предложил Марине (настоящее имя певицы — прим. «СтарХит») записать «Знаешь ли ты» дуэтом, немного изменив аранжировку. В итоге она вышла сначала на стримминговых сервисах, а потом артисты сняли клип.

«Марина, спасибо тебе! 16 лет назад, когда твоя песня «Знаешь ли ты» была практически на всех телефонных гудках, я и подумать не мог, что спустя такое количество времени мы возродим это произведение уже вдвоем с тобой!» — написал Билан.

Клип выполнен в черно-белой цветовой гамме, а по его сюжету певец и певица окутаны лентами, символизирующими нелегкий жизненный путь, которые они прошли за эти годы. «Победы над тяжелыми недугами, возвращение на сцену ради зрителя и дуэт… Браво!» — пишут в комментариях под роликом.

Отметим, что МакSим после длительного перерыва постепенно возвращается на сцену — она уже дала несколько сольных концертов, а также выступила на недавнем Суперкубке России по футболу, спев вместе с 50 тысячами болельщиком «Спартака» песню «Знаешь ли ты» — фанаты считают ее своим неофициальным гимном.