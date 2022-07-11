Маньяк хотел надругаться над Софией Ротару

Певица София Ротару едва не стала жертвой маньяка. Певица Алла Пугачева много лет назад едва не стала жертвой серийного маньяка. Некий убийца пока мотал срок влюбился в Примадонну. После освобождения он отправился в Москву. Любопытно, что по пути он убил четырех девушек. О планах маньяка стало известно вовремя, участковый предупредил Пугачеву и вплоть до поимки преступника ей пришлось жить в особом режиме.Близкие Пугачевой позже рассказывали, что Примадонна до поимки преступника не выходила из дома. По квартире она передвигалась на четвереньках, чтобы маньяк не застрелил ее. Кстати, когда маньяка задержали, то выяснилось, что он хотел изнасиловать и убить певицу Софию Ротару. Гастрольные графики звезды, пути перемещения, адрес и другая конфиденциальная информация также была собрана и тщательно изучена преступником, сообщает МК.ru. Напомним, что Алла Пугачева последние месяцы проживает в Израиле. В России раньше осени она вряд ли появится.