Мария Шарапова сообщила, что стала мамой, сменив статус в социальной сети

Теннисистка Мария Шарапова не стала объявлять о рождении первенца, а лишь изменила свой статус на «мама». Похоже, Марию Шарапову можно поздравлять с рождением первенца. Пятикратная победительница турниров Большого шлема изменила статус в своих соцсетях, написав «Мама» и добавив эмодзи «мишка». Ее тут же принялись пытать, кто же родился — сын или дочь. Но никаких других подробностей пока нет. Разве что можно догадаться по мордочке мишки, что родился сын.Спортсменка долго скрывала от общественности и свое интересное положение. В свет она практически не выходила и в объективы папарацци не попадала. Сама тоже не спешила радовать поклонников изменениями в фигуре и жизни. Тайное стало явным лишь весной текущего года, когда срок уже был достаточно большим.«Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией», — написала она тогда с юмором. Звезда теннисного корта российского происхождения все еще является свободной женщиной. Она помолвлена с британским бизнесменом Александром Гилксом, но, по имеющейся информации, в брак так и не вступила. На материнство Мария решилась в 35 лет, объявив двумя годами ранее, что покидает профессиональный спорт, потому как хочет поберечь свое здоровье. За свою карьеру Шарапова 39 раз становилась победительницей WTA. Пять трофеев она привезла со «Шлемов» и один — с Итогового чемпионата WTA в одиночном разряде в 2004 году. еще Мария обладательница серебра Олимпийских игр 2012 года и Кубка Федерации 2008 года.