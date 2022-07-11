Мастер бюджетного косплея Ануча Саенчарт показал свои новые превращения (16 фото)
Сегодня, 07:25 Вадим КарасевА вот и наш старый добрый знакомый, Ануча Саенчарт - истинный мастер бюджетного косплея. Пожалуй, в представлении этот добродушный пухляш не нуждается. Так что давайте сразу перейдем к просмотру его новых и забавных перевоплощений.
Гендальф
Спанч Боб
Куриное крылышко
Золушка
Симбиот
Алая ведьма
Эмодзи
Сочетание эмодзи
Дарт Вейдер
Шрек
Тимон и Пумба
Белоснежка
Косплей с котами
Базз Лайтер
Очень странные дела
Хоумлендер
По материалам: триникси