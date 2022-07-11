Мастер бюджетного косплея Ануча Саенчарт показал свои новые превращения (16 фото)

Вадим Карасев

А вот и наш старый добрый знакомый, Ануча Саенчарт - истинный мастер бюджетного косплея. Пожалуй, в представлении этот добродушный пухляш не нуждается. Так что давайте сразу перейдем к просмотру его новых и забавных перевоплощений.ГендальфСпанч БобКуриное крылышкоЗолушкаСимбиотАлая ведьмаЭмодзиСочетание эмодзиДарт ВейдерШрекТимон и ПумбаБелоснежкаКосплей с котамиБазз ЛайтерОчень странные делаХоумлендер