Мастер бюджетного косплея Ануча Саенчарт показал свои новые превращения (16 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мастер бюджетного косплея Ануча Саенчарт показал свои новые превращения (16 фото)

ГендальфА вот и наш старый добрый знакомый, Ануча Саенчарт - истинный мастер бюджетного косплея. Пожалуй, в представлении этот добродушный пухляш не нуждается. Так что давайте сразу перейдем к просмотру его новых и забавных перевоплощений.

Гендальф


Спанч Боб

Спанч Боб
Куриное крылышко

Куриное крылышко
Золушка

Золушка
Симбиот

Симбиот
Алая ведьма

Алая ведьма
Эмодзи

Эмодзи
Сочетание эмодзи

Сочетание эмодзи
Дарт Вейдер

Дарт Вейдер
Шрек

Шрек
Тимон и Пумба

Тимон и Пумба
Белоснежка

Белоснежка
Косплей с котами

Косплей с котами
Базз Лайтер

Базз Лайтер
Очень странные дела

Очень странные дела
Хоумлендер

Хоумлендер
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Уроженец Мамско-Чуйского района Александр Рехтин погиб во время спецоперации на Украине
Уроженец Мамско-Чуйского района Александр Рехтин погиб во время
Мастер бюджетного косплея Ануча Саенчарт показал свои новые превращения (16 фото)
Мастер бюджетного косплея Ануча Саенчарт показал свои новые
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в феврале
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в
В правительстве Японии заявили о проблемах в обеспечении безопасности Абэ
В правительстве Японии заявили о проблемах в обеспечении безопасности
"Облегчить душу": бывший глава "Формулы-1" Экклстоун оправдался за свои слова о Путине
"Облегчить душу": бывший глава "Формулы-1"
Страдавшая от постоянных инфекций девушка случайно узнала о неожиданном диагнозе
Страдавшая от постоянных инфекций девушка случайно узнала о
Барзиков встал на защиту Алины Иордан от Бухынбалтэ
Барзиков встал на защиту Алины Иордан от Бухынбалтэ
DeFi-подрядчик Celsius обвинил платформу в мошенничестве
DeFi-подрядчик Celsius обвинил платформу в мошенничестве
Розовая вечеринка как у Барби и бесконечные подарки: Костенко и Тарасов пышно отметили четырехлетие дочери
Розовая вечеринка как у Барби и бесконечные подарки: Костенко и
Названы причины падения рубля в июле
Названы причины падения рубля в июле
Байден объяснил свою поездку в Саудовскую Аравию необходимостью "противостоять" России
Байден объяснил свою поездку в Саудовскую Аравию необходимостью
Раскрыта позиция G20 по санкциям против России
Раскрыта позиция G20 по санкциям против России

Топ на сегодня

Meta объявила о трудностях, FIFA создала детектор офсайдов и другие новости из мира ИИ
Meta объявила о трудностях, FIFA создала детектор офсайдов и другие
Ковальчук показывает тень, а Дайнеко скрывает имя. Почему звезды прячут детей от поклонников?
Ковальчук показывает тень, а Дайнеко скрывает имя. Почему звезды
Стрелявший в Синдзо Абэ сделал признание
Стрелявший в Синдзо Абэ сделал признание
Как говорить с детьми о сексе? Психолог об опыте Чиповской, Ларсен и Волковой
Как говорить с детьми о сексе? Психолог об опыте Чиповской, Ларсен и
Ученые создали ИИ, определяющий зарплату по описанию вакансии
Ученые создали ИИ, определяющий зарплату по описанию вакансии

Еще по теме

20 новых гениальных косплеев за смешные деньги от короля бюджетного косплея
14 примеров дешёвого косплея от легендарного парня из Таиланда, который может изобразить абсолютно всё
20 гениальных косплеев, которые ничего не стоили их создателю, а Интернет в восторге!
Когда косплей любишь больше, чем зарабатываешь (ФОТО)