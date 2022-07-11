Матвиенко обратила внимание руководства Дагестана на коррупционные проблемы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Матвиенко обратила внимание руководства Дагестана на коррупционные проблемы

Матвиенко обратила внимание руководства Дагестана на коррупционные проблемы

Матвиенко обратила внимание руководства Дагестана на коррупционные проблемы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости побороть коррупционные факторы в Дагестане. Она обратила внимание руководства Дагестана на проблему коррупции в регионе во время своего рабочего визита в Махачкалу, передает «СенатИнформ».

По словам спикера Совфеда, эта «ржавчина» очень серьезно проникла во все сферы в республике. «Надо создать реальный благоприятный инвестиционный климат, деловой климат. Это равные правила и не меняемые раз в неделю или со сменой правительства прозрачные правила, равнодоступные для всех», — сказала Матвиенко на совещании, посвященном первоочередным задачам социально-экономического развития Дагестана.

Она предупредила, что если коррупционный фактор не искоренят, то в республику не пойдут бизнес и инвесторы. Они не будут видеть прозрачных правил, а значит, не появится новых промышленных предприятий и точек роста экономики.

Матвиенко также отметила, что новый аэропорт Махачкалы может стать серьезным хабом не только для Северного Кавказа, но для России в целом. Кроме того, есть возможность выстраивать новые логистические цепочки благодаря морскому порту, добавила она. Для Дагестана открылись новые огромные международные возможности, подчеркнула спикер Совфеда.

Также во время поездки Матвиенко заявила, что развитие Дагестана идет полным ходом, и уже есть ощутимые ре­зультаты, но нужны более осязаемые проры­вные решения, в том числе в строительной отрасли.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Самый крупный в Сибири лесопитомник построят в Иркутской области
Самый крупный в Сибири лесопитомник построят в Иркутской области
Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и Нахимовском училище
Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и
Банк Англии призвал регулировать криптовалюты по аналогии с традиционным рынком
Банк Англии призвал регулировать криптовалюты по аналогии с
Фил Спенсер в восторге от Road 96, которую на днях добавили в Game Pass
Фил Спенсер в восторге от Road 96, которую на днях добавили в Game
В России предложили создать официальный список запрещенных артистов
В России предложили создать официальный список запрещенных артистов
Николаю Дроздову во время съемок стало плохо: что с телеведущим
Николаю Дроздову во время съемок стало плохо: что с телеведущим
Торговый профицит в России стал рекордным с 1994 года
Торговый профицит в России стал рекордным с 1994 года
Депутат Худяков: «Скорее всего, квартиру Максима Галкина арестуют за неуплату налогов»
Депутат Худяков: «Скорее всего, квартиру Максима Галкина арестуют за
Хунта Мьянмы решила установить китайские системы видеонаблюдения по всей стране
Хунта Мьянмы решила установить китайские системы видеонаблюдения по
Алена Апина нанесла удар Альбине Джанабаевой
Алена Апина нанесла удар Альбине Джанабаевой
Эдгард Запашный отказался отмечать свой день рождения с размахом
Эдгард Запашный отказался отмечать свой день рождения с размахом
Григорий Лепс нацелился на песни Юрия Шатунова
Григорий Лепс нацелился на песни Юрия Шатунова

Топ на сегодня

Алена Водонаева засветила грудь на фото
Алена Водонаева засветила грудь на фото
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
Лера Кудрявцева показала новую татуировку
Лера Кудрявцева показала новую татуировку
США призвали Японию прекратить криптовалютные операции в России
США призвали Японию прекратить криптовалютные операции в России
Бесплатно в течение ограниченного времени можно забрать DLC для AI: THE SOMNIUM FILES Nirvana Initiative
Бесплатно в течение ограниченного времени можно забрать DLC для AI:

Еще по теме

Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса
ФСО отведала приготовленную для Матвиенко рыбу фугу
Матвиенко объяснила происходящие отставки губернаторов
Матвиенко предложила обсудить создание в России министерства одиночества