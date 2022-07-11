Матвиенко обратила внимание руководства Дагестана на коррупционные проблемы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости побороть коррупционные факторы в Дагестане. Она обратила внимание руководства Дагестана на проблему коррупции в регионе во время своего рабочего визита в Махачкалу, передает «СенатИнформ».

По словам спикера Совфеда, эта «ржавчина» очень серьезно проникла во все сферы в республике. «Надо создать реальный благоприятный инвестиционный климат, деловой климат. Это равные правила и не меняемые раз в неделю или со сменой правительства прозрачные правила, равнодоступные для всех», — сказала Матвиенко на совещании, посвященном первоочередным задачам социально-экономического развития Дагестана.

Она предупредила, что если коррупционный фактор не искоренят, то в республику не пойдут бизнес и инвесторы. Они не будут видеть прозрачных правил, а значит, не появится новых промышленных предприятий и точек роста экономики.

Матвиенко также отметила, что новый аэропорт Махачкалы может стать серьезным хабом не только для Северного Кавказа, но для России в целом. Кроме того, есть возможность выстраивать новые логистические цепочки благодаря морскому порту, добавила она. Для Дагестана открылись новые огромные международные возможности, подчеркнула спикер Совфеда.

Также во время поездки Матвиенко заявила, что развитие Дагестана идет полным ходом, и уже есть ощутимые ре­зультаты, но нужны более осязаемые проры­вные решения, в том числе в строительной отрасли.