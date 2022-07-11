МЧС предупредило о шторме в Москве

В Москве 11 июля ожидается ливень с градом и шквалистым ветром. Экстренное предупреждение выдал столичный главк МЧС, сообщает ТАСС.

Накануне из-за непогоды в Москве 2 человека погибли и 18 пострадали. В воскресенье в столице прошел сильный ливень с грозой и сильным ветром, скорость которого достигала 23 метров в секунду. Было повалено 255 деревьев, которые при падении повредили около 100 автомобилей; с 9 зданий сорвалась крыша.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня с сохранением до конца суток 11 июля местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

Как сообщает Гидрометцентр, в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 18:00 понедельника. Ожидается жара до 31-33 градусов.



