Метанол предложили окрашивать в ярко-красный цвет

Это поможет уменьшить число отравлений опасным веществом, полагают в Госдуме

Ежегодно от употребления метанола в России погибает около восьмисот человек. Как ограничить оборот опасного вещества, в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал вице-спикер Госдумы, председатель межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз Шолбан Кара-оол.

- Шолбан Валерьевич, сейчас чаще или реже травятся метанолом в России?

- В течение последних пяти лет ежегодно метиловым спиртом отравляются около тысячи россиян, до восьмисот из них умирают. Это чуть меньше, чем по статистике 2016—2017 годов, когда число отравлений доходило до 1200 в год, тем не менее ситуация остается сложной.

Все это говорит о том, что обращение такого опасного вещества, как метиловый спирт, до сих пор до конца не урегулировано в законодательстве.

- Принято считать, что риску отравления метанолом подвержены в основном люди опустившиеся, которые приобретают дешевый алкоголь и покупают его с рук…

- Как показывает практика, к смертельному исходу может привести даже употребление алкоголя, купленного в крупных магазинах или через Интернет, если он произведен с нарушением правил.

Известны также случаи, когда отравление происходило не только в результате употребления метанола внутрь, но и вдыхания его паров. Все мы помним, как еще несколько лет назад жидкость для омывания автомобильных стекол можно было купить на любой трассе. Согласно ГОСТу, метанола там может быть не более чем 0,06 процента. Но на практике опасного вещества в «незамерзайке» могло быть и до 70 процентов.

- На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который ужесточает оборот метилового спирта в России. Как Вы предлагаете защищать здоровье граждан?

- Поправки готовятся в статью 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Сейчас она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, если эти деяния совершены организованной группой или в особо крупном размере. Без отягчающих обстоятельств статья предусматривает до трех лет лишения свободы.





Законопроектом предлагается дополнить указанную статью УК РФ пунктами о том, что за оборот алкоголя, «повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц в результате сбыта алкогольной или спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. А если такие деяния совершены неоднократно, то есть лицо ранее привлекалось к уголовной ответственности за сбыт такого алкоголя, то в этом случае предлагается установить ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

- А что касается оборота метилового спирта, какие изменения вводятся здесь?

- Поправки также предлагается внести в статью 238 УК РФ, которая касается производства, хранения, перевозки или сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Предлагается установить уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет в случае, если в результате сбыта опасной для жизни и здоровья граждан алкогольной или спиртосодержащей продукции наступила смерть двух и более лиц.

Кроме того, документ наделяет следователей органов внутренних дел полномочиями по расследованию преступлений, предусмотренных вводимыми законопроектом нормами.

- Анонсируя законопроект, Вы говорили, что это только первый шаг нормативно-правового регулирования оборота метанола. Что дальше?

- Необходимо менять сам регламент производства метилового спирта. Сейчас спирт для алкогольной продукции и метанол внешне ничем не отличаются друг от друга. По нашему мнению, метанол должен быть окрашен, например, в ярко-красный цвет, а также иметь специфический запах. Такие добавки никак не повлияют на качество метанола, который используется для производства красок или лаков. Но если метанол попадет в пищевые продукты, тот же алкоголь, потребитель это сразу заметит.

- Ваша межфракционная группа занимается в том числе защитой граждан от алкогольной зависимости. Что планируется принять для этого?

- Вы знаете, деятельность межфракционной группы не ограничивается только лишь проработкой юридических механизмов — это многовекторная, комплексная работа, которая должна учитывать все аспекты нашей жизни. Абсолютно убежден в том, что, к примеру, необходимо сокращать время продажи алкоголя в магазинах. Сейчас часы, когда можно торговать спиртным, определяют регионы. Например, у нас в Туве это всего три часа в день — это один из самых коротких промежутков в стране. Считаю, что и другие регионы должны стремиться к таким показателям.



