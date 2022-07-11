Методы лечения и профилактика: как бороться с паутинным клещом на огурцах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Методы лечения и профилактика: как бороться с паутинным клещом на огурцах

Методы лечения и профилактика: как бороться с паутинным клещом на огурцах

Методы лечения и профилактика: как бороться с паутинным клещом на огурцах

Паутинный клещ — достаточно частый вредитель, поражающий различные огородные культуры, в том числе и огурцы, предназначенные для нашего стола и заготовки на зиму. Поэтому, чтобы сохранить урожай, с этим вредителем нужно бороться вовремя и самыми эффективными методами.

Что представляет собой паутинный клещ


Паутинный клещ — это не насекомое, как иногда ошибочно считают, а мелкое членистоногое. Чаще всего он селится на огурцах, выращиваемых в теплице, так как любит тепло, и его развитие более активно происходит при высоких температурах.

Из-за микроскопических размеров клеща очень трудно заметить на растениях. Но он активно размножается, молниеносно атакует и повреждает окружающие кусты.

Сначала на внутренней стороне листьев появляются мелкие белые точки, а между листьями, поврежденными паутинным клещом, образуются тонкие, едва заметные серебристые паутинки. Постепенно больное растение замедляет рост, начинает буреть и чахнуть, листья, завязи и цветки подсыхают и опадают.

Если не принимать никаких мер, то растение погибает до сбора урожая, а вероятность появления паразитов в следующем году будет равна 100%.

Меры борьбы с паутинным клещом на огурцах


Известно несколько методов борьбы с этим вредителем, но в момент созревания плодов все они обладают невысокой эффективностью. Любую борьбу следует начинать с удаления и сжигания всех сухих и пожелтевших листьев и побегов. После этого растение тщательно обрабатывают мыльным раствором. Хорошо промыв листья, стебли и побеги, можно существенно уменьшить количество клещей, благодаря чему удастся дотянуть до сбора урожая, а уже затем можно будет приступить к полному уничтожению паразитов.

Дело в том, что единственным эффективным средством борьбы с паутинным клещом считается химическая обработка растений акарицидными препаратами. Но все они небезопасны для человека, к тому же легко нарушить меры предосторожности и дозировку.

Кроме того, происходит быстрое привыкание растений к и вторичная обработка может оказаться уже неэффективной. А главное, обработанные такими препаратами плоды нельзя принимать в пищу и скармливать животным.

Профилактические средства борьбы с паутинным клещом


Более надежным и эффективным средством борьбы с паутинным клещом считаются профилактические меры. Они заключаются в своевременном удалении и сжигании сорняков и пожелтевших листьев, постоянном орошении растений для создания высокой влажности, которая приводит к сокращению численности вредителей, обработке растений настоями и отварами, приготовленными из натуральных компонентов.

Зиму вредители проводят в почве, выдерживая температуру до -28⁰С. Поэтому хорошим профилактическим средством будет снятие верхнего слоя зараженной почвы, ее обжиг при помощи горелки или окуривание теплицы серными шашками, которое следует проводить после сбора урожая и до высадки рассады.

Также защитить огурцы от паутинного клеща можно народными средствами, высаживая их рядом с капустой или укропом. Считается, что такое соседство плохо переносится вредителями.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

Последние новости

Хунта Мьянмы решила установить китайские системы видеонаблюдения по всей стране
Хунта Мьянмы решила установить китайские системы видеонаблюдения по
Алена Апина нанесла удар Альбине Джанабаевой
Алена Апина нанесла удар Альбине Джанабаевой
Эдгард Запашный отказался отмечать свой день рождения с размахом
Эдгард Запашный отказался отмечать свой день рождения с размахом
Григорий Лепс нацелился на песни Юрия Шатунова
Григорий Лепс нацелился на песни Юрия Шатунова
Гуфа назвали ребенком
Гуфа назвали ребенком
Любовь Успенская оскорбила известного продюсера
Любовь Успенская оскорбила известного продюсера
Потерявший сознание на съемках Дроздов рассказал о своем самочувствии
Потерявший сознание на съемках Дроздов рассказал о своем самочувствии
Методы лечения и профилактика: как бороться с паутинным клещом на огурцах
Методы лечения и профилактика: как бороться с паутинным клещом на
Подмосковный губернатор поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с каршерингом
Подмосковный губернатор поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с
Бизнес Басты оказался убыточным: рэпер должен даже охранной компании
Бизнес Басты оказался убыточным: рэпер должен даже охранной компании
Президент Казахстана подписал закон о налоговых ставках для майнеров
Президент Казахстана подписал закон о налоговых ставках для майнеров
Модель Мика Арганараз разыграла подписчиков фейковой свадьбой — в образе невесты она отметила день рождения
Модель Мика Арганараз разыграла подписчиков фейковой свадьбой — в

Топ на сегодня

Алена Водонаева засветила грудь на фото
Алена Водонаева засветила грудь на фото
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
Лера Кудрявцева показала новую татуировку
Лера Кудрявцева показала новую татуировку
США призвали Японию прекратить криптовалютные операции в России
США призвали Японию прекратить криптовалютные операции в России
Итоги недели: биткоин закрепился выше $20 000, а Voyager подал заявление о банкротстве
Итоги недели: биткоин закрепился выше $20 000, а Voyager подал

Еще по теме

Тля на огурцах: эффективные народные средства борьбы с вредителями, которые помогут сохранить урожай
Засухоустойчивые сорта кукурузы лучше противостоят клещам-вредителям
Как избавиться от белокрылки?
Секреты суперурожая огурцов: специалисты рассказали, как бороться с пустоцветом