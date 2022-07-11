Методы лечения и профилактика: как бороться с паутинным клещом на огурцах

Паутинный клещ — достаточно частый вредитель, поражающий различные огородные культуры, в том числе и огурцы, предназначенные для нашего стола и заготовки на зиму. Поэтому, чтобы сохранить урожай, с этим вредителем нужно бороться вовремя и самыми эффективными методами.

Что представляет собой паутинный клещ





Паутинный клещ — это не насекомое, как иногда ошибочно считают, а мелкое членистоногое. Чаще всего он селится на огурцах, выращиваемых в теплице, так как любит тепло, и его развитие более активно происходит при высоких температурах.

Из-за микроскопических размеров клеща очень трудно заметить на растениях. Но он активно размножается, молниеносно атакует и повреждает окружающие кусты.

Сначала на внутренней стороне листьев появляются мелкие белые точки, а между листьями, поврежденными паутинным клещом, образуются тонкие, едва заметные серебристые паутинки. Постепенно больное растение замедляет рост, начинает буреть и чахнуть, листья, завязи и цветки подсыхают и опадают.

Если не принимать никаких мер, то растение погибает до сбора урожая, а вероятность появления паразитов в следующем году будет равна 100%.

Меры борьбы с паутинным клещом на огурцах





Известно несколько методов борьбы с этим вредителем, но в момент созревания плодов все они обладают невысокой эффективностью. Любую борьбу следует начинать с удаления и сжигания всех сухих и пожелтевших листьев и побегов. После этого растение тщательно обрабатывают мыльным раствором. Хорошо промыв листья, стебли и побеги, можно существенно уменьшить количество клещей, благодаря чему удастся дотянуть до сбора урожая, а уже затем можно будет приступить к полному уничтожению паразитов.

Дело в том, что единственным эффективным средством борьбы с паутинным клещом считается химическая обработка растений акарицидными препаратами. Но все они небезопасны для человека, к тому же легко нарушить меры предосторожности и дозировку.

Кроме того, происходит быстрое привыкание растений к и вторичная обработка может оказаться уже неэффективной. А главное, обработанные такими препаратами плоды нельзя принимать в пищу и скармливать животным.

Профилактические средства борьбы с паутинным клещом





Более надежным и эффективным средством борьбы с паутинным клещом считаются профилактические меры. Они заключаются в своевременном удалении и сжигании сорняков и пожелтевших листьев, постоянном орошении растений для создания высокой влажности, которая приводит к сокращению численности вредителей, обработке растений настоями и отварами, приготовленными из натуральных компонентов.

Зиму вредители проводят в почве, выдерживая температуру до -28⁰С. Поэтому хорошим профилактическим средством будет снятие верхнего слоя зараженной почвы, ее обжиг при помощи горелки или окуривание теплицы серными шашками, которое следует проводить после сбора урожая и до высадки рассады.

Также защитить огурцы от паутинного клеща можно народными средствами, высаживая их рядом с капустой или укропом. Считается, что такое соседство плохо переносится вредителями.