Минобороны предупредило о планах украинских националистов взорвать здание с людьми в Славянске
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Минобороны предупредило о планах украинских националистов взорвать здание с людьми в Славянске

Минобороны предупредило о планах украинских националистов взорвать здание с людьми в Славянске

Украинские националисты готовят очередную провокацию с гибелью мирного населения, чтобы обвинить российские Вооруженные Силы в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, для этого под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают людей в здании профессионального аграрного лицея на улице Науки в Славянске. При этом, отмечают в Минобороны, здание заминировано. «Боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», — говорится в сообщении.

В конце июня Минобороны сообщило, что украинские военные взорвали в Авдеевке здание общеобразовательной школы, чтобы обвинить российские Вооруженные Силы в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. В ведомстве заявили, что «сфабрикованные фото- и видеоматериалы уже распространены в украинских и западных СМИ».

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По материалам: pnp.ru

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