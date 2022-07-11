Мирослава Карпович в купальнике шокировала своей худобой

36-летняя актриса Мирослава Карпович поделилась откровенными фото. Артистка показала зрелищный шпагат. Однако внимание поклонников привлекла не столько гибкость актрисы, сколько ее худоба. Бывшая возлюбленная Павла Прилучного отдыхает на Мальдивах, где еще в прошлом году была в компании звездного актера из сериала «Мажор». Теперь Мирослава наслаждается безмятежным времяпрепровождением на берегу Индийского океана в одиночестве.Звезда сериала «Папины дочки» обожает фотографироваться. Она порадовала поклонников и снимком в бикини. Мирослава известна своей гибкостью: она продемонстрировала, с какой грациозностью может сесть на шпагат. Актриса надела синее бикини с верхом в виде топа и сделала шпагат на кромке бассейна, а на заднем фоне у звезды был заметен океан. «Йога на закате. Лучшее место для покоя, гармонии, единения с собой и природой, энергетических практик, поддержания формы и ее содержания, поисков баланса и настроя на трудовые городские будни», — сообщила Мирослава.Однако фанатов актрисы насторожила ее чрезмерная худоба. «Все ребра видны, это уже опасно, Мира, остановись», «Очень красивая, но слишком худая, не надо так», «Шпагат супер и ты тоже! Но надо немного поправиться», — обсуждают блогеры в Сети.