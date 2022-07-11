Муж Анастасии Макеевой забрал у нее паспорт и не отдает
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Муж Анастасии Макеевой забрал у нее паспорт и не отдает

Муж Анастасии Макеевой забрал у нее паспорт и не отдает
Актриса Анастасия Макеева раскрыла страшную тайну. Артистка в очередной раз призналась своему супругу Роману Малькову в любви. Пока артистка рассказывала о том, насколько близкие у неё отношения с мужем, публика узнала неожиданную подробность о её браке. Как выяснилось, бывший строитель полностью контролирует жизнь Макеевой, вплоть до того, что у неё нет доступа к собственным документам. По словам звезды мюзиклов, Роман полтора года назад забрал у неё паспорт и не отдаёт ей его.
«Этот голубоглазый парень как забрал мой паспорт полтора года назад, так и держит при себе. Даже в кабинете у нотариуса он выдает мои документы», — говорит Макеева. Анастасия верит, что любимый поступил так от большой любви, но подписчики переживают за её безопасность. Фанаты с подозрением относятся к Малькову, бросившему ради артистки жену и детей. Многие считают, что Роман использует Анастасию ради собственных меркантильных целей. Недавно, кстати, муж Макеевой прибрал к рукам её концертную деятельность, став директором своей жены. Напомним, что недавно супруги отметили первую годовщину свадьбы. Макеева познакомилась с Мальковым на стройке летом 2020 года, а уже весной следующего года они расписались в ЗАГСе. Перед этим замужеством Анастасия имела негативный опыт семейной жизни с адвокатом Александром Саковичем. Недавно, кстати, он подал на бывшую жену в суд, требуя раздела совместно нажитого имущества.
# Шоу-бизнес Макеева Анастасия
По материалам: z-aya

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