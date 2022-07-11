Мужа Лены Катиной шантажируют и требуют миллионы

Супруг певицы Лены Катиной, Дмитрий рассказал, как с него требуют огромные деньги. Дмитрий Спиридонов поделился в соцсетях, что чуть не стал жертвой мошенников. Предприниматель постарался отнестись к ситуации с юмором, однако злоумышленник был настойчив. Муж 37-летней артистки внезапно получил сообщение от неизвестного человека. Оказалось, что пользователь Сети грозился распространить о Спиридонове некую информацию, которую он вряд ли хотел бы раскрывать на широкую аудиторию. За свое молчание мошенник просил три миллиона.Дмитрий тут же показал в личном блоге послание, доказав, что ему нечего бояться. И, естественно, никакие деньги бизнесмен платить не собирался. «В общем, после многих угроз в мой адрес — то шины мне проколют, то мне ноги сломают — мне мой юрист посоветовал зарабатывать на этом деньги. Поэтому ждите уголовные статьи и расследования, как нельзя разводить людей, у которых есть деньги. А это уголовная статья за клевету и вымогательство», — заявил супруг исполнительницы. Сейчас миллионер вместе с женой находятся в Турции и наслаждаются медовым месяцем. Словом, уровень стресса у Дмитрия минимальный, вот и угроза от неизвестного никак не повлияла на его эмоциональное состояние. Спиридонова тяжело вывести из себя, и даже мелкие недочеты в работе обслуживающего персонала на курорте, на что зачастую жалуются селебрити, совсем его не раздражают. «Быть благодарным легко по отношению к замечательным людям на работе, которые помогают нашему отдыху. Элементарная бытовая благодарность. Жаль не все это умеют. Ну, а мы умеем, конечно, мы себя не на помойке нашли», — шутил он.