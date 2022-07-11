Народные средства для удаления пятен от краски для волос с кожи и одежды

Чтобы убрать пятна от краски для волос с кожи и одежды, можно использовать народные методы. Для этого не понадобятся специальные дорогостоящие средства, ведь эти ингредиенты есть на кухне практически у каждой хозяйки.

Как убрать пятна от краски для волос с кожи

Самым легким методом считается раствор из жидкого мыла или шампуня. Однако данное средство будет действенным лишь в том случае, если пятно от краски еще свежее и не успело засохнуть. В небольшую миску нужно налить воды, добавить пару капель средства, после чего смочить в нем вату и нанести на кожу. Тереть нужно, пока не смоется краска.

Любое масло может справиться с пятнами на коже после окрашивания. Чтобы отмыть их, берется косметическое или растительное масло и обильно наносится на кожу. Через 15 минут она будет полностью чистая.





Хорошо растворяют краску для волос спирт или ацетон. Для этого вата смачивается в веществе и прикладывается к пятну. Нужно подержать пару секунд, после чего попробовать стереть пятно. Если с первого раза не вышло, нужно нанести еще.

Пищевая сода применяется в качестве средства для чистки, причем чего-угодно. Не является исключением и краска для волос, которая оставила свои следы на коже. Из соды необходимо сделать мягкую пасту путем смешивания ее с водой до получения кашицы. Средство нужно нанести на ватку или диск и потереть проблемное место, после чего смыть проточной водой.

Как избавиться от въевшихся пятен от краски для волос

Чтобы избавиться от пятен, которые уже сильно въелись в кожу, стоит попробовать очень простой метод – кефир. Средство сначала нужно подогреть, после чего нанести на кожу, оставив на полчаса. После этого нужно промыть лицо теплой водой.





Весьма действенным средством может быть лимон, который способен очистить и отбелить. Пятна от краски обрабатываются соком фрукта и через 15 минут кожа промывается. На лицо после этого обязательно нужно нанести восстановительный крем. Такой метод достаточно эффективен, но не подойдет тем, у кого сухая и чувствительная кожа. Стоит проявить осторожность тем, у кого есть аллергия на цитрусовые.

Плотный слой зубной пасты также поможет избавиться от пятна от краски. Нужно нанести пасту на кожу и оставить, пока она полностью не высохнет, после чего следует все смыть. Чтобы после пасты не было шелушения, необходимо смазать кожу кремом. Стоит отметить, что это достаточно действенный метод, однако стоит быть с ним осторожным при чувствительной коже.

Перекись водорода также способна помочь в сложной ситуации. Ею нужно обработать загрязненное место, оставив на пять минут. Этого будет достаточно для того, чтобы краска немного размякла, после чего все смывается водой.

Как отстирать краску для волос с одежды

Часто бывает так, что пятна от краски для волос остаются не только на коже, но и на одежде. В таком случае есть несколько способов, чтобы все отстирать:

уксус . Наносится на ватный диск и протирается загрязнение, а через полчаса вещь можно стирать. Но нужно учитывать, что способ не подойдет для деликатных вещей;

. Наносится на ватный диск и протирается загрязнение, а через полчаса вещь можно стирать. Но нужно учитывать, что способ не подойдет для деликатных вещей; перекись водорода и аммиак . Средства смешиваются в одинаковых пропорциях, после чего наносятся на пятна на полчаса;

. Средства смешиваются в одинаковых пропорциях, после чего наносятся на пятна на полчаса; жидкость для снятия лака. Вата обильно смачивается средством и прикладывается к пятну на час;

средство для мытья посуды. Его можно обильно налить прямо на пятно или же замочить на час вещь в воде с добавлением моющего средства.





Если краска сильно въелась в одежду, нужно попробовать избавиться от нее с помощью бензина или растворителя. Подобный способ очень хорошо подойдет для джинсовой ткани. Но не забудьте предварительно сделать тест на совместимость, капнув бензином на незаметный участок ткани.