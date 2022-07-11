Назвавшему туристов нищебродствующей саранчой министру объявили строгий выговор

Вадим Карасев

Глава Камчатки Солодов объявил выговор министру, заявившему о ненужных туристах

Глава Камчатского края Владимир Солодов в рамках совещания правительства региона объявил строгий выговор министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову, который заявил о ненужных туристах и назвал их «нищебродствующей саранчой». Трансляция велась на YouTube.

«По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову», — сказал губернатор.

Солодов подчеркнул, что причиной выговора стало некорректное отношение к гражданам в социальных сетях. Он призвал относиться к населению уважительно, добавив, что это дисциплинарное взыскание должно восприниматься как последнее предупреждение.

Ранее глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», не согласившись с расчетами вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей.

Позднее чиновник объяснил, что имел в виду, говоря о путешественниках с маленьким бюджетом. Он отметил, что не против отдыха на любой вкус и кошелек, добавив, что старается сэкономить, где возможно.