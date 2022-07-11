Николаю Дроздову во время съемок стало плохо: что с телеведущим

Знаменитый 85-летний телеведущий до сих пор продолжает работать на телевидении. Он активно снимается в различных телепроектах, охотно дает интервью, участвует в подкастах. Во время одного из них Николаю Николаевичу стало плохо.





О случившемся сообщила телеведущая и блогер Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она опубликовала пост, в котором написала, что Николай Дроздов потерял сознание. Ксения Анатольевна ссылается на собственные источники в экстренных службах.

На место съемок была вызвана бригада скорой помощи. Медики оказали Дроздову необходимую помощь, и телеведущий уже пришел в сознание.

«Вроде бы обошлось», – завершает свой пост Ксения Собчак.





Напоминаем, что знаменитый ведущий телепередачи «В мире животных» продолжает свою деятельность, несмотря на возраст. Недавно появилась информация, что Дроздов продолжает обеспечивать своих внуков и дочь, которая живет с бывшей супругой Николая Николаевича.