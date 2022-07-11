Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
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Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон

Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон

Шоумен Дмитрий вместе со своей семьей отправился в горный поход. Он поделился фотографиями с отдыха, а его подписчики в соцсетях удивились тому, насколько сильно вырос его сын Платон от Жанны Фриске.


Дмитрий вместе со своей супругой Екатериной Тулуповой и детьми отправился на отдых в свой любимый Краснодарский край. В этот раз все члены семьи предпочли активный вид отдыха – трекинговый поход. Сам Шепелев и его сын Платон делали это впервые. Шоумен не знал, как на поход отреагируют его близкие, но, судя по счастливым лицам фактической супруги и сына, им всё понравилось.

Фотографиями с отдыха Дмитрий поделился на своей страничке в социальной сети Инстаграм, которая запрещена в РФ. Пользователи сети больше всего обратили внимание на старшего сына Шепелева. Они удивились тому, как быстро вырос мальчик.


Дмитрий редко показывает лицо своего сына, но когда это случается, то видно, что Платон очень похож на свою покойную мать Жанну Фриске. Дмитрий старается поддерживать сын в физической форме, поэтому постоянно берет его с собой на различные активности.


Напомним, что после смерти Жанны Фриске отношения Дмитрия Шепелева с родителями певицы сильно разладились. По их словам, шоумен препятствовал общению с внуком. Для разрешения конфликта стороны даже обращались в суд. Но недавно появилась информация, что Шепелев и родители Фриске пришли к мировому соглашению.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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