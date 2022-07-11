Новый геймплей Marvel’s Midnight Suns демонстрирует возможности Капитана Америки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Новый геймплей Marvel’s Midnight Suns демонстрирует возможности Капитана Америки

Новый геймплей Marvel’s Midnight Suns демонстрирует возможности Капитана Америки

Новый геймплей Marvel’s Midnight Suns демонстрирует возможности Капитана Америки


Несколько недель назад разработчики Marvel’s Midnight Suns объявили дату релиза проекта — 7 октября 2022 года. Изначально релиз игры от создателей XCOM должен был состояться в начале года, но, как отмечают инсайдеры, разработчики взяли дополнительное время, чтобы доработать основные игровые механики, после критики прошлогодних геймплейных демонстраций.

Больше переносить дату выхода Marvel’s Midnight Suns разработчики не планируют, и они начинают игроков активнее знакомить с проектом. На своем официальном канале Youtube авторы Marvel’s Midnight Suns опубликовали 5-минутный геймплейный ролик, который посвятили возможностями Капитана Америки. В трейлере можно посмотреть на способности героя, его карты, действия в бою и многое другое.


Watch this video on YouTube

Релиз Marvel’s Midnight Suns состоится на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 08.07.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 08.07.2022
Магические свойства восковых свечей
Магические свойства восковых свечей
Новый геймплей Marvel’s Midnight Suns демонстрирует возможности Капитана Америки
Новый геймплей Marvel’s Midnight Suns демонстрирует возможности
Народные средства для удаления пятен от краски для волос с кожи и одежды
Народные средства для удаления пятен от краски для волос с кожи и
Экономист допустил снижение стоимости бензина в России
Экономист допустил снижение стоимости бензина в России
Кутузова уверена, что супруг ей изменяет — интуиция подсказала
Кутузова уверена, что супруг ей изменяет — интуиция подсказала
Синоптики прогнозируют небольшой дождь и +24 в Иркутске 11 июля
Синоптики прогнозируют небольшой дождь и +24 в Иркутске 11 июля
Российский хакер раскрыл потери Украины
Российский хакер раскрыл потери Украины
Иван Ургант решил реабилитироваться
Иван Ургант решил реабилитироваться
Дарья Мороз призналась, что сама бросила Богомолова
Дарья Мороз призналась, что сама бросила Богомолова
Мария Шарапова сообщила, что стала мамой, сменив статус в социальной сети
Мария Шарапова сообщила, что стала мамой, сменив статус в социальной
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься 11 июля 2022 года
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься 11 июля

Топ на сегодня

Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза
Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза
Meta объявила о трудностях, FIFA создала детектор офсайдов и другие новости из мира ИИ
Meta объявила о трудностях, FIFA создала детектор офсайдов и другие
Чанпэн Чжао раскритиковал сделку Alameda Research с Voyager Digital
Чанпэн Чжао раскритиковал сделку Alameda Research с Voyager Digital
Саша Новикова: «Думала, беременность станет лучшим периодом, но были рвота, капельницы»
Саша Новикова: «Думала, беременность станет лучшим периодом, но были
Ковальчук показывает тень, а Дайнеко скрывает имя. Почему звезды прячут детей от поклонников?
Ковальчук показывает тень, а Дайнеко скрывает имя. Почему звезды

Еще по теме

Официально: Marvel’s Midnight Suns выйдет 7 октября, новый трейлер
Marvel’s Midnight Suns получает первые превью, об игре отзываются положительно
Инсайдер: Marvel’s Midnight Suns переработали и повторно представят в июне
Разработчики Elex II объявили дату релиза игры