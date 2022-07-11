Новый геймплей Marvel’s Midnight Suns демонстрирует возможности Капитана Америки

Вадим Карасев





Несколько недель назад разработчики Marvel’s Midnight Suns объявили дату релиза проекта — 7 октября 2022 года. Изначально релиз игры от создателей XCOM должен был состояться в начале года, но, как отмечают инсайдеры, разработчики взяли дополнительное время, чтобы доработать основные игровые механики, после критики прошлогодних геймплейных демонстраций.

Больше переносить дату выхода Marvel’s Midnight Suns разработчики не планируют, и они начинают игроков активнее знакомить с проектом. На своем официальном канале Youtube авторы Marvel’s Midnight Suns опубликовали 5-минутный геймплейный ролик, который посвятили возможностями Капитана Америки. В трейлере можно посмотреть на способности героя, его карты, действия в бою и многое другое.

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Релиз Marvel’s Midnight Suns состоится на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.