Новый вид насекомоядного растения ловит свою добычу под землей
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Новый вид насекомоядного растения ловит свою добычу под землей

Новый вид насекомоядного растения ловит свою добычу под землей

Ученые из Чехии, Великобритании, Польши и Индонезии описали новый вид хищных растений из рода непентесов, ловчие кувшинчики которого расположены под землей. Это первый известный науке пример такого растения.

Непентесы (Nepenthes) распространены преимущественно в Юго-Восточной Азии, некоторые виды встречаются на Мадагаскаре, Новой Гвинее и на севере Австралии. Ловчие кувшинчики непентесов представляют собой видоизмененные листья. По внутреннему краю кувшинчика расположены железы, выделяющие привлекательный для насекомых нектар. Однако поверхность листа в этом месте очень гладкая, так что насекомые соскальзывают внутрь и оказываются на дне кувшинчика, где скапливается жидкость, выделяемая другой группой желез. Она содержит пищеварительные ферменты и вещества, повышающие вязкость раствора. Вязкая жидкость и гладкие стенки кувшинчика не дают попавшим в ловушку насекомым спастись. На данный момент известно не менее 170 видов этих растений.

Новый вид был обнаружен в районе Ментаранг-Хул на севере острова Калимантан. Он встречается на высотах от 1100 до 1300 метров над уровнем моря. Сначала ученые увидели растение с листьями, напоминающими листья непентесов, но без кувшинчиков, затем они заметили полузасыпанный землей ловчий кувшинчик. Исследователи подумали, что он случайно оказался закопанным, но затем им стало попадаться все больше экземпляров растения без кувшинчиков. Наконец, один из ученых, фотографируя растение, случайно сорвал пласт мха с почвы и увидел под ним гроздь бордовых ловчих кувшинчиков. «Конечно, мы были удивлены, поскольку никто не ожидал, что непентес с подземными ловушками может существовать», — говорит ботаник из Университета Палацкого Мартин Данчак (Martin Dančák).

Ботаники дали новому виду название Nepenthes pudica, то есть «непентес стыдливый». Его подземные кувшинчики достигают десятисантиметровой длины. В почве они ловят жуков, муравьев, клещей и других беспозвоночных животных. Ученые обнаружили в кувшинчиках множество насекомых, включая личинок комаров, нематод и даже новый вид червей. Поскольку они формируются под землей и должны отталкивать почву и лесной опад по мере роста, кувшинчики нового вида толще и крепче, чем у других непентесов.

Описание нового вида ученые опубликовали в журнале PhytoKeys.

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По материалам: polit.ru

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