"Облегчить душу": бывший глава "Формулы-1" Экклстоун оправдался за свои слова о Путине

Вадим Карасев

Бывший руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун решил объяснить свои слова о российском президенте Владимире Путине и призвать Москву и Киев к переговорам.

Ранее Экклстоун говорил, что "по-прежнему готов принять пулю за Владимира Путина", поскольку российский лидер "посчитал свои действия правильными и считал, что сделает лучше для России". За эти слова западные политики обрушились с критикой в адрес экс-главы "Формулы-1", и тот счел нужным объясниться.

"Я хотел бы облегчить душу и рассказать о вещах, которые меня беспокоят: о том, что я сказал, и о том, как это поняли. Это плохая ситуация для всех. Не вижу, как кто-то может что-либо из этого извлечь. Я считаю, лидеры должны собраться и прийти к соглашению".

Кстати, оправдываться Экклстоуну пришлось за свое заявление трехлетней давности. Расположение к российскому президенту он выражал летом 2019 года, тогда же он назвал Путина человеком слова и выразил мнение, что именно ему следует руководить Европой.

“Владимир Путин должен управлять Европой. Он знает, что делать. У него слова не расходятся с делом, он доводит работу до конца. Люди не понимают, что именно он хочет сделать. А он хочет вернуть Россию туда, где она была раньше”, - сказал Экклстоун журналистам, добавив, что Европе следует “избавиться от Брюсселя”.

Отметим, что итальянский Институт Милтона Фридмана (Istituto Milton Friedman) по итогам исследования назвал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзинпина лидерами рейтинга популярности среди собственных граждан.