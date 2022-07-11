Опрос: биткоин скорее упадет к $10 000, чем вернется к $30 000
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Опрос: биткоин скорее упадет к $10 000, чем вернется к $30 000

Опрос: биткоин скорее упадет к $10 000, чем вернется к $30 000


60% опрошенных Bloomberg инвесторов считает более вероятным снижение цены биткоина к $10 000. Восстановление к $30 000 является базовым сценарием для остальных 40%.


В исследовании участвовали 950 респондентов. 


В сравнении с институционалами среди розничных инвесторов оказалось больше скептиков. Почти каждый четвертый назвал первую криптовалюту «мусором» (среди профессиональных участников рынка — 18%).


Такое же соотношение не в пользу цифрового золота оказалось в вариантах «непредубежденный, но скептичен» и «скептичен, но участвую в том или ином виде» — 27% против 32% и 22% против 23% соответственно.


Данные: Bloomberg.

Респонденты выразили уверенность, что недавние события на крипторынке побудят регуляторов ужесточить надзор над индустрией. Это может повысить доверие и привести к дальнейшей популяризации цифровых активов.


Большинство опрошенных выразили уверенность в твердых позициях биткоина и Ethereum в ближайшие пять лет, невзирая на активную подготовку центробанками запуска CBDC.


Только 9% участников исследования рассматривают NFT в качестве инвестиционной возможности. Для остальных невзаимозаменяемые токены — арт-проекты и символы статуса, к которым больше не вернется прежний ажиотаж.


Напомним, глава Galaxy Digital Майк Новограц усомнился в снижении цены первой криптовалюты до $13 000.


Ранее глава управляющей компании Rockefeller International Ручир Шарма отметил, что биткоину необходимо избавиться от избыточных плечей, чтобы вновь стать устойчивым.


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика мнения, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Опрос: биткоин скорее упадет к $10 000, чем вернется к $30 000
Опрос: биткоин скорее упадет к $10 000, чем вернется к $30 000
Захарова сравнила экс-президента Польши с Чикатило
Захарова сравнила экс-президента Польши с Чикатило
В августе выходит Halo: The Rubicon Protocol — роман-приквел к Halo Infinite
В августе выходит Halo: The Rubicon Protocol — роман-приквел к Halo
Младший сержант Олег Носков из Тулунского района погиб на Украине
Младший сержант Олег Носков из Тулунского района погиб на Украине
Гороскоп от Павла Глобы на 12 июля 2022 года: приятные события ждут некоторых знаков зодиака
Гороскоп от Павла Глобы на 12 июля 2022 года: приятные события ждут
Челюсть из Испании может оказаться самой древней окаменелостью предков человека в Европе
Челюсть из Испании может оказаться самой древней окаменелостью
Анна Нетребко в пьяном угаре оскорбила Россиян
Анна Нетребко в пьяном угаре оскорбила Россиян
Тарзанка на берегу речки в Борисоглебске
Тарзанка на берегу речки в Борисоглебске
Специалисты обнаружили "супервирус" для компьютеров на Linux
Специалисты обнаружили "супервирус" для компьютеров на Linux
День Петра и Павла 12 июля 2022 года богат старинными приметами и поверьями
День Петра и Павла 12 июля 2022 года богат старинными приметами и
США задумались об отмене запрета на продажу оружия Саудовской Аравии
США задумались об отмене запрета на продажу оружия Саудовской Аравии
Российские поставщики питания в самолеты попросили о помощи
Российские поставщики питания в самолеты попросили о помощи

Топ на сегодня

Meta объявила о трудностях, FIFA создала детектор офсайдов и другие новости из мира ИИ
Meta объявила о трудностях, FIFA создала детектор офсайдов и другие
Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных регионах (22 фото)
Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных
Алена Водонаева засветила грудь на фото
Алена Водонаева засветила грудь на фото
Как выглядит могила меньшова
Как выглядит могила меньшова
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро

Еще по теме

Против пенсионной реформы выступили 80% опрошенных россиян
Опрос: почти 81% криптовалютных инвесторов получил доход от вложений в 2021 году
Курс биткоина рухнул на 6 тысяч долларов
Grayscale: 26% американских инвесторов уже вложились в биткоин