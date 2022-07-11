Павел Прилучный показал страстный поцелуй с любимой Зепюр в Армении

Актер Павел Прилучный и его возлюбленная Зепюр Брутян отдыхают в Армении. Павел Прилучный и Зепюр Брутян путешествуют по Армении. Влюбленные любуются красотами природы и архитектуры древней страны и наслаждаются обществом друг друга. Поначалу фанаты считали, что брак и чувства звезд — лишь способ привлечь внимание к какому-то готовящемуся проекту. Ведь известно, что оба уже снялись вместе в сериале «Клетка».Кроме того, доказательством обмана послужили и слова Брутян. «Крайний съемочный день закончен. Всем спасибо! Павел Прилучный — замечательный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков», —написала 26-летняя актриса в личном блоге. Однако с каждым совместным фото у поклонников не остается сомнений, что чувства знаменитостей друг к другу – подлинные. Это подтвердил и страстный поцелуй Зепюр и Павла. Прилучный страстно прижал к себе и поцеловал Брутян, и фанаты убедились, что эти эмоции сыграть невозможно.«Когда мужчина влюбляется — это красиво!», «Красивые до безумия! Счастья вам!», «Офигеть! Серьезно! Это же круто!», «Так приятно наблюдать за счастливыми людьми», — написали фанаты. Напомним, о втором браке Прилучного стало известно около месяца назад. Павел отправился отдыхать с Брутян, а на отдыхе засветил обручальное кольцо. Однако официальных подтверждений брака до сих пор нет.