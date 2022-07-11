Подмосковный губернатор поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с каршерингом

Вадим Карасев

Воробьев поручил оказать помощь трем пострадавшим в ДТП с участием каршеринга в ЛюберцахНачало событий в новости В Подмосковье каршеринг протаранил людей на пешеходном переходе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с участием каршеринга в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает телеканал «360».

Кроме того, он поручил правоохранительным органам Подмосковья установить все обстоятельства случившегося. В ДТП с участием каршеринга пострадали три человека, в том числе 14-летняя школьница. «Поручаю нашему блоку здравоохранения, в частности первому заместителю председателя правительства Светлане Стригунковой проконтролировать, чтобы людям оказали всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул Воробьев.

Ранее очевидцы сняли на видео последствия наезда каршеринга на людей возле остановки в Люберцах. На появившихся кадрах видно, что в результате ДТП машина каршеринга не получила сильных повреждений. На видео также попала работа сотрудников скорой помощи, которые госпитализируют пострадавших.