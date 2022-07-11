"Пошли вон, русофобы!": зрители освистали группу "Би-2" на Суперкубке РФ, прогнав с поля
Накануне на питерском стадионе "Газпром-Арена" прошел финальный матч за Суперкубок РФ, в котором "Зенит" обыграл "Спартак" с разгромным счетом 4:0. Группа "Би-2" выступила перед болельщиками перед началом мероприятия - однако болельщики освистали артистов из-за их позиции по поводу нынешних событий на Украине.
В Сети опубликовано видео, на котором выступление знаменитого рок-коллектива вызвало негодование патриотически настроенных фанатов.
"Долой, твари! Уроды! Пошли вон, русофобы! Ублюдки, твари! Уберите их отсюда", - кричали изо всей мочи фанаты.
В результате музыкантам толком не удалось выступить - зрители изгнали с поля артистов, которые были вынуждены спешно ретироваться.
Скандал уже прокомментировал Николай Басков. "Народ России предавать нельзя!" - отметил натуральный блондин, сочтя, что рок-коллектив получил по заслугам.
В Екатеринбурге отменили выступление группы Little Big
Участники группы Little Big в настоящее время находятся в США. На осень у них был намечен концерт в Екатеринбурге, однако в итоге мероприятие отменили.
Члены коллектива Софья Таюрская и Илья Прусикин считают, что им теперь запретили выступать на территории РФ.