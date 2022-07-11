"Пошли вон, русофобы!": зрители освистали группу "Би-2" на Суперкубке РФ, прогнав с поля
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"Пошли вон, русофобы!": зрители освистали группу "Би-2" на Суперкубке РФ, прогнав с поля

"Пошли вон, русофобы!": зрители освистали группу "Би-2" на Суперкубке РФ, прогнав с поля

Накануне на питерском стадионе "Газпром-Арена" прошел финальный матч за Суперкубок РФ, в котором "Зенит" обыграл "Спартак" с разгромным счетом 4:0. Группа "Би-2" выступила перед болельщиками перед началом мероприятия - однако болельщики освистали артистов из-за их позиции по поводу нынешних событий на Украине.

В Сети опубликовано видео, на котором выступление знаменитого рок-коллектива вызвало негодование патриотически настроенных фанатов.


"Долой, твари! Уроды! Пошли вон, русофобы! Ублюдки, твари! Уберите их отсюда", - кричали изо всей мочи фанаты.

В результате музыкантам толком не удалось выступить - зрители изгнали с поля артистов, которые были вынуждены спешно ретироваться.

Скандал уже прокомментировал Николай Басков. "Народ России предавать нельзя!" - отметил натуральный блондин, сочтя, что рок-коллектив получил по заслугам.


В Екатеринбурге отменили выступление группы Little Big

Участники группы Little Big в настоящее время находятся в США. На осень у них был намечен концерт в Екатеринбурге, однако в итоге мероприятие отменили.

Члены коллектива Софья Таюрская и Илья Прусикин считают, что им теперь запретили выступать на территории РФ.

Нас сразу внесли во все черные списки, запретив концертную деятельность. Списки неофициальные, они приходят на площадки, где написано, кто не может выступать. Поэтому пока все концерты придется отменить.
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

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"Пошли вон, русофобы!": зрители освистали группу "Би-2" на Суперкубке РФ, прогнав с поля
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