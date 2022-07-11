Потерявший сознание на съемках Дроздов рассказал о своем самочувствии

Вадим Карасев

Николай Дроздов рассказал, что у него упало давление во время съемок в Москве

Популярный советский и российский телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, потерявший сознание на съемках в Москве, рассказал о том, как чувствует себя после случившегося. Подробнее о самочувствии Дроздов сообщил в разговоре со «Звездой», его комментарий публикуется в Telegram-канале.

«Испуг на пустом месте. У меня на съемках закружилась голова — давление упало за два часа съемок. Мне взяли и вызвали скорую. Скорая приехала, померили давление, все оказывается в норме. Сейчас все в порядке», — заверил 85-летний телеведущий.

О том, что Дроздову стало плохо во время съемок, сообщалось ранее 11 июля. Он потерял сознание, когда снимался в эпизоде подкаста в библиотеке на Аргуновской улице. После этого бывшего ведущего программы «В мире животных» осмотрели медики.

В начале 2021 года Дроздов завел аккаунт в TikTok. Ученый рассказал, что решил зарегистрироваться в соцсети, чтобы давать добрые советы молодежи. Он также предупредил, что не будет делать копию программы «В мире животных».