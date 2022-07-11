Президент Казахстана подписал закон о налоговых ставках для майнеров
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Президент Казахстана подписал закон о налоговых ставках для майнеров

Президент Казахстана подписал закон о налоговых ставках для майнеров


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий введение дифференцированных ставок налога на майнинг.


Ставка определяется в зависимости от средней цены на электроэнергию за отчетный период:


  • при стоимости 5-10 тенге за 1 кВт·ч налоговая ставка составит 10 тенге;
  • 10-15 тенге за 1 кВт·ч — ставка 7 тенге;
  • 15-20 тенге за 1 кВт·ч — ставка 5 тенге;
  • 20-25 тенге за 1 кВт·ч — ставка 3 тенге;
  • 25 тенге и выше за 1 кВт·ч — ставка 1 тенге.

При использовании возобновляемых источников вне зависимости от стоимости электроэнергии налоговая ставка для майнеров составит 1 тенге за 1 кВт·ч.


Закон призван «выровнять нагрузку и дестимулировать потребление собственной электроэнергии».


Напомним, с 1 января 2022 года в Казахстане ввели дополнительную налоговую плату в размере 1 тенге за 1 кВт·ч электроэнергии, потребленной при майнинге. 


В феврале президент Токаев поручил повысить налог на добычу криптовалют. В Минэкономики страны предложили поднять ставку в 10 раз, а также озвучивали планы привязать налоговую плату для майнеров к стоимости криптовалют.


В мае затрагивающий налогообложение майнинга законопроект приняли в первом чтении. 


На фоне повышения налогов и ограничений поставок электроэнергии многие представители майнингового бизнеса стали покидать Казахстан.

# Экономика казахстан, майнинг, налоги, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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