Президент Казахстана подписал закон о налоговых ставках для майнеров
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий введение дифференцированных ставок налога на майнинг.
Ставка определяется в зависимости от средней цены на электроэнергию за отчетный период:
- при стоимости 5-10 тенге за 1 кВт·ч налоговая ставка составит 10 тенге;
- 10-15 тенге за 1 кВт·ч — ставка 7 тенге;
- 15-20 тенге за 1 кВт·ч — ставка 5 тенге;
- 20-25 тенге за 1 кВт·ч — ставка 3 тенге;
- 25 тенге и выше за 1 кВт·ч — ставка 1 тенге.
При использовании возобновляемых источников вне зависимости от стоимости электроэнергии налоговая ставка для майнеров составит 1 тенге за 1 кВт·ч.
Закон призван «выровнять нагрузку и дестимулировать потребление собственной электроэнергии».
Напомним, с 1 января 2022 года в Казахстане ввели дополнительную налоговую плату в размере 1 тенге за 1 кВт·ч электроэнергии, потребленной при майнинге.
В феврале президент Токаев поручил повысить налог на добычу криптовалют. В Минэкономики страны предложили поднять ставку в 10 раз, а также озвучивали планы привязать налоговую плату для майнеров к стоимости криптовалют.
В мае затрагивающий налогообложение майнинга законопроект приняли в первом чтении.
На фоне повышения налогов и ограничений поставок электроэнергии многие представители майнингового бизнеса стали покидать Казахстан.