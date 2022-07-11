Президент Казахстана подписал закон о налоговых ставках для майнеров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий введение дифференцированных ставок налога на майнинг.

Ставка определяется в зависимости от средней цены на электроэнергию за отчетный период:

при стоимости 5-10 тенге за 1 кВт·ч налоговая ставка составит 10 тенге;

10-15 тенге за 1 кВт·ч — ставка 7 тенге;

15-20 тенге за 1 кВт·ч — ставка 5 тенге;

20-25 тенге за 1 кВт·ч — ставка 3 тенге;

25 тенге и выше за 1 кВт·ч — ставка 1 тенге.

При использовании возобновляемых источников вне зависимости от стоимости электроэнергии налоговая ставка для майнеров составит 1 тенге за 1 кВт·ч.

Закон призван «выровнять нагрузку и дестимулировать потребление собственной электроэнергии».

Напомним, с 1 января 2022 года в Казахстане ввели дополнительную налоговую плату в размере 1 тенге за 1 кВт·ч электроэнергии, потребленной при майнинге.

В феврале президент Токаев поручил повысить налог на добычу криптовалют. В Минэкономики страны предложили поднять ставку в 10 раз, а также озвучивали планы привязать налоговую плату для майнеров к стоимости криптовалют.

В мае затрагивающий налогообложение майнинга законопроект приняли в первом чтении.

На фоне повышения налогов и ограничений поставок электроэнергии многие представители майнингового бизнеса стали покидать Казахстан.