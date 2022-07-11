Раскрыта позиция G20 по санкциям против России
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Раскрыта позиция G20 по санкциям против России

Раскрыта позиция G20 по санкциям против РоссииГлава дипломатии ЕС Боррель заявил, антироссийская позиция не преобладает среди стран G20

Глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель заявил, что позиция организации и государств G7 о спецоперации России на Украине пока не является ключевой среди «Большой двадцатки» (G20). Об этом он написал в блоге после саммита на уровне министров стран G20, состоявшегося в Индонезии.

Боррель раскрыл позицию G20 по санкциям против России и подчеркнул, что антироссийские не преобладают среди стран-участниц «Большой двадцатки».

«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕС, мы должны продолжать работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия», — подчеркнул дипломат ЕС.

Боррель добавил, что в марте 140 стран, включая участниц G20, выступили против спецоперации России на Украине. Однако мнения о допустимых мерах и последствиях кризиса расходятся, отметил он. «И многие остаются неопределенными и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы», — добавил Боррель.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сравнил введение санкций с объявлением войны. По его мнению, Запад неоправданно критикует действия Москвы.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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