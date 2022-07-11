Разработчики Redfall рассказали некоторые новые детали об игре
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Разработчики Redfall рассказали некоторые новые детали об игре

Разработчики Redfall рассказали некоторые новые детали об игре


В рамках интервью порталу IGN директор студии Arkane Austin и со-креативный директор Redfall Харви Смит рассказал некоторые детали о кооперативном экшене про вампиров, который должен выйти в первой половине 2023 года. Некоторые моменты из интервью, которые стали известны об игре Redfall:



В зависимости от выбранных для прохождения персонажей, будут меняться диалоги между героями. Напомним, игроки могут взять даже одного и того же персонажа.



В Redfall будет одна концовка.



В рамках демонстраций некоторые игроки обратили внимание, что персонажи очень много друг с другом общаются. В маркетинговых целях разработчики удвоили количество диалогов в этом трейлере, на самом деле говорить персонажи будут меньше.



После начала прохождения сюжетной кампании персонажа сменить не получится, играть за него предстоит до финала.



Разработчики обещают «очень жесткие» сражения с боссами в игре.



Создатели Redfall обещают пострелизную поддержку, в том числе намекая на возможные DLC.

Точной даты релиза у Redfall пока нет.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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