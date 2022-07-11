Релиз высокооцененной Inscryption на приставках Xbox «весьма вероятен»
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Релиз высокооцененной Inscryption на приставках Xbox «весьма вероятен»

Релиз высокооцененной Inscryption на приставках Xbox «весьма вероятен»


В октябре прошлого года в Steam вышла игра Inscryption, у которой сейчас почти 70 тысяч отзывов и высокие оценки от игроков. Игра представляет собой карточное приключение на одного игрока, от создателя Pony Island и The Hex.

Некоторое время назад разработчики Inscryption анонсировали выход проекта на Playstation 4 и Playstation 5, при этом не подтверждая планы выпустить игру на консолях Xbox. На днях же, создателя Inscryption спросили в социальных сетях, будет ли игра выходить на Xbox One и Xbox Series X | S, на что он ответил «весьма вероятно».


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Стоит сказать, что у версии Inscryption для Playstation пока нет даты релиза.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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