Ритейлеры начали параллельный импорт видеоигр

Вадим Карасев

На некоторых торговых площадках России стартовали продажи ввезенных по параллельному импорту видеоигр для приставок Sony Playstation 4 и 5, а также ПК. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты обнаружили на маркетплейсах Wildberries и Ozon игры для консолей и персональных компьютеров. Среди них – Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами. Видеоигры выпустили ещё в марте, однако в РФ они так и не вышли официально.

Представители пресс-службы Wildberries подтвердили, что партнеры торговой площадки наладили параллельный импорт видеоигр: "Наши продавцы ввозят игры по параллельному импорту и реализуют их на Wildberries". Представители Ozon на вопрос журналистов не ответили, однако рассказали, что на площадке вырос спрос на коробочные игры. В пресс-службах неназванных ритейлеров отметили, что поступления новых игр с марта 2022 года не наблюдалось.

В Wildberries также сообщили, что с января по июнь текущего продажи на дисках для компьютеров и приставок выросли в 3,3 раза в денежном выражении и в 2,7 раза в количественном. В Ozon уточнили, что в I квартале 2022-го продажи игр в количественном выражении выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в июне спрос вырос на 69% относительно прошлого июня.

"Сейчас на рынке наблюдается снижение интереса аудитории к коробочным играм для консолей", — отметили в "Ситилинке". В "М.Видео-Эльдорадо" комментировать ситуацию отказались, однако заявили, что в запасе компании достаточно товаров для удовлетворения спроса российских геймеров.



В начале мая Министерство промышленности и торговли России опубликовало список товаров для "параллельного импорта". В списке присутствовали техника Apple, игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo, медицинские инструменты, авиационные запчасти, а также звукозаписывающая аппаратура, фото- и кинотехника и музыкальные инструменты. Кроме того, Минпромторг внес в перечень изделия из кожи, бумаги и картона, автомобили марок Mitsubishi, Chevrolet, GM, Tesla, Renault, Honda, Nissan – в общей сложности 96 пунктов на 20 страницах.

