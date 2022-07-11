Российские хакеры добыли секретные документы украинской армии
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Российские хакеры добыли секретные документы украинской армии

Российские хакеры добыли секретные документы украинской армииХакеры из RaHDIt и «Берегини» обнаружили секретные документы о действиях ВСУ

Российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» добыли секретные оперативные документы о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ситуации на фронте. Об этом РИА Новости сообщил один из представителей RaHDIt на основе анонимности.

Источник рассказал, что у хакеров есть доступ к документам украинской армии, а также к данным по оперативной обстановке. По его словам, RaHDIt «очень хорошо работает» с «Берегинями». «Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», — подчеркнул он.

Информатор добавил, что российские хакеры получают данные с помощью «Берегинь» в режиме реального времени.

«Такие данные есть, данные идут в режиме реального времени практически, нам группа "Берегини" очень сильно помогает, в том числе благодаря тому, что им помогают их друзья, которые остались еще на службе в вооруженных силах Украины», — заключил он.

Ранее хакер RaHDIt раскрыл потери Украины с начала спецоперации. Они составили не менее 50-70 тысяч убитыми.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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