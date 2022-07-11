Розовая вечеринка как у Барби и бесконечные подарки: Костенко и Тарасов пышно отметили четырехлетие дочери

Старшей дочери Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко исполнилось четыре года. Звезды тщательно готовились к празднику и старались угодить наследнице во всем.

Подготовка к торжеству началась несколькими днями ранее. Анастасия Костенко поделилась, что первым делом Милане и Еве, младшей дочери пары, подарили нарядные платья и обувь. Так, девочки были в полной готовности ко дню рождения старшей сестры.

Ночью перед самим празднеством 28-летняя модель показала, как украшали дом, при этом стараясь не разбудить детей. «Утро. Я просыпалась раз 10, чтобы не пропустить пробуждение девчонок (а то они быстро подрываются и бегут на первый этаж, где, собственно, сюрприз). Дело сделано. Восторг Милашки от сюрприза! Она еще не знает, какая волшебная программа ее ждет», — предвкушала жена Дмитрия Тарасова.

Когда все уже было готово, Костенко даже расчувствовалась и поздравила наследницу с четырехлетием. «Четыре года назад я стала мамой маленькой принцессы с ямочками и моя жизнь кардинально изменилась. Благодаря детям мы вновь возвращаемся в детство, вспоминаем наши самые смелые мечты и стараемся исполнить их у наших чад.

Только вот недавно я впервые обняла тебя в роддоме и старалась не умереть от счастья, как вот теперь я каждый раз таю от твоих объятий и маленьких побед. Наслаждайся детством, а мы с папой всегда будем рядом и сделаем все, чтобы ты выросла в любви и радости!» — обратилась она.

35-летний спортсмен также тепло поздравил дочь. «Ты самая лучшая. Будь счастлива, а я всегда буду рядом. С днем рождения, котенок!» — сказал многодетный отец. Тарасов осыпал наследницу подарками и даже был готов сделать необычную прическу с косами, чтобы быть в стиле вечеринки.

К слову, родители учли все пожелания Миланы и сделали главной темой праздника Барби. На улице установили фотозону в виде упаковки для кукол. Заботливый отец даже поправлял позу и платье именинницы, чтобы кадр получился отличным. Дмитрий также провел экскурсию по обновленному дому и показал кухню, где обосновался повар, готовящий блюда для гостей, а также игровую зону, где дети выигрывали игрушки.

Как и присуще детскому дню рождения, ребят развлекали аниматоры. Кроме того, на территории дома Тарасовых развернули уголок визажиста, чтобы девочки могли накраситься. Милана, конечно же, выбрала розовый макияж, а ее сестренка непременно следовала за ней и ждала своей очереди к мейкаперу.

Завершился праздник пенной вечеринкой, хоть и погода стала совсем пасмурной. Однако буйство природы ничуть не омрачило празднование и дети со взрослыми повеселились от души.