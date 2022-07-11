Руководитель иркутской фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов

Прокуратура Иркутской области направила в Октябрьский районный суд уголовное дело в отношении руководителя организации, осуществляющей деятельность по чистке и уборке улиц. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», сообщает прокуратура Иркутской области.

По версии следствия, 43-летний местный житель вписывал в бухгалтерский и налоговый учеты за 2018-2020 годы фиктивные сделки с 50 контрагентами, которые имели только юридическую регистрацию и финансово-хозяйственную деятельность не вели. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов на сумму 27,9 миллиона рублей.